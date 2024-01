Henter Brann-spiller: - Imponert oss

Brann-spilleren Hjorteseth har vært på blokken til Ulf en stund.

– Vi fikk tips om ham i fjor, egentlig. Så har vi snakket med Brann gjennom vinteren. De vurderer at han har et veldig høyt nivå. Dette er en spiller som på ganske kort tid kan ta nivået i Eliteserien, men i Brann er det vanskelig å slippe til, sier daglig leder Øystein Elvestad i Ulf til RA.

Aftenbladet omtalte overgangen først tirsdag.

Elvestad peker på at Hjorteseth har over 20 U-landskamper. Han har vært god for Brann 2 i 2. divisjon og fått et par kamper for A-laget.

– Nå trenger han å komme til en klubb hvor han kan bli en ledestjerne, sier Ulf-sjefen.

Imponerte på prøve

Klubben hadde 19-åringen på prøvespill sist uke.

– Da ble vi veldig imponert. Han er intelligent, god med ball og fotballsmart. Han gjør valg du sjeldent ser på dette nivået.

Da Ulf tok kontakt gikk ting raskt med Brann.

-Han var også veldig lysten selv og fornøyd med oppholdet han hadde her. Jeg tror han følte han passet inn i et ungt miljø.

Avtalen er ikke en del av den nasjonale utlånsordningen for unge spillere. Hadde det blitt gjort via denne kunne han blitt kalt tilbake på to ukers varsel. Det var for høy risiko for Ulf.

– Det er et ettårig lån, hvor begge parter kan terminere avtalen 1. juli, sier Elvestad.

Han peker på at spilleren kan bekle tre posisjoner på midtbanen.

– Sekser og begge indreløperposisjonene. Dette er roller vi har vært litt tynne i.

Ser på stopper i Danmark

Klubben har fortsatt et godt stykke arbeid igjen før stallen for sesongen er satt. Ulf har endret på profilen sin i år og satser yngre. Klubbens økonomi gjør at de må treffe.

– Vi er fortsatt 18 på kontrakt i stallen og nå har vi en på lån. Vi skal ha inn en ledertype på stopperplass og det samme på midtbanen. Spillere som er i alderssegmentet 23–25 år og med litt mer ballast.

Jobben med det er ifølge Elvestad godt i gang. Sist uke hadde de inne en svensk stopper på prøve.

– Og nå er vi i Danmark for å se på en stopper vi har fått gode rapporter på. Vi har midler til å gjøre litt, sier Elvestad.

Han anslår at de skal ende med en tropp på rundt 24 totalt. Flere lån blir det også plass til da.

– Vi følger også nøye med på hva som skjer i Viking, sier Elvestad – vel vitende om at nytrener Thomas Pereira har stålkontroll på kvaliteten på spillerne her.

Det handler mest om hva som eventuelt måtte bli tilgjengelig.