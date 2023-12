Sandnes Ulf med nok en forsterkning i julegave

Sandnes — Lille julaften skrev Jarmund Øyen Kvernstuen (23) på en avtale ut 2024 med de lyseblå. Han kommer, som Andreas Nyhagen, fra Ull/Kisa. Spillerens kontrakt var utgått og også han kommer gratis til Ulf.

Spilleren har en fortid i HamKam og spilte OBOS-liga på Hamar i 2019 og 2020.

– Vi er glade for å få inn en spiller vi vurderer har et ekstremt potensial, sier daglig leder Øystein Elvestad til klubbens nettsted.

Anvendelig

Øyen Kvernstuen er også en anvendelig spiller. Han kan spille indreløper, kant og som tier. 23-åringen beskrives som temposterk og veldig framoverrettet i spillestilen.

– Han innehar kvaliteter vi kanskje mangler i dagens spillerstall og det gir oss flere strenger å spille på. Han var uheldig med en skade i 2023 sesongen, men er nå helt frisk og klar til å bidra fra første sekund, sier Elvestad – og fortsetter:

– Alderen, sulten han viser for å komme hit og hans vilje til å trene seriøst og mye passer perfekt med den retningen vi går. Vi føler oss trygge på at dette er en riktig og spennende signering for oss.

LES OGSÅ: Slik skal Sandnes Ulf se ut i 2024

Forhandlet fredag

Spilleren hadde et godt møte med klubben fredag og var så godt fornøyd at det ble overgang før jul.

– De presenterte et bra opplegg og en satsing jeg ønsker å være en del av. Jeg setter stor pris på muligheten. Her tror jeg at jeg kan utvikle meg som spiller, og at vi sammen skal utvikle oss som lag og ta nye steg sammen, forteller Kvernstuen.

Dette er den andre spilleren Sandnes Ulf plusser på med etter at Bjarne Berntsen ble pensjonist og overlot treneransvaret til Thomas Pereira.

En rekke profilerte spillere er borte. Det var også villet politikk for en klubb som er i rød sone hos NFF. Sandnes Ulf må satse på en litt annen måte framover og er nå godt i gang med å rigge seg for dette.

LES OGSÅ: Pereira-epokens første signering i boks for Ulf