Pereira-epokens første signering i boks hos Ulf

Andreas Nyhagen har signer en avtale ut 2025 med de lyseblå. Den 25 år gamle forsvareren kommer fra Ull/Kisa og nivå tre.

Daglig leder Øystein Elvestad er godt fornøyd med avtalen og mener det er gjort et solid stykke arbeid i forkant.

– Vi har kjørt en grundig prosess før signeringen av Andreas. Som fotballspiller har han spennende kvaliteter med bra tempo, god fot og er flink til å utfordre. Han er i en perfekt alder, liker å trene mye, tåler å trene mye og har gjennom hele prosessen vist en genuin interesse for å spille i Sandnes Ulf. Som menneske har han også gjort et fantastisk inntrykk. Etter en periode i Strømsgodset har han de to siste årene spilt for Ull/Kisa som har kjempet i toppen av Postnord-ligaen. Han er mer en klar til å ta steget til OBOS-ligaen og vi gleder oss til å få han på plass når vi starter opp i januar, sier Elvestad til klubbens nettsted.

Gleder seg til å flytte

Nyhagen flytter til Sandnes 4. januar og tar med sin gravide kone på flyttelasset.

– Jeg ble flydd over og fikk presentert et spennende opplegg fra Thomas Pereira og Øystein Elvestad. Det virker som en ung og sulten spillergruppe. Jeg ser fram til å komme i gang, sier hovedpersonen.

Han beskriver seg selv på følgende måte som spiller:

– Jeg liker å være med offensivt og skape sjanser, samtidig som jeg alltid skal gjøre jobben defensivt. Det må alltid ligge i bunn.

Trener Thomas Pereira, som nylig tok over etter Bjarne Berntsen, var også meget godt fornøyd med å få dette på plass.

– Andreas er treningsvillig spiller som jeg tror vil passe godt inn i klubben. Han er en spennende spiller med god fart, en god venstrefot og viktigst av alt, han er sulten på å utvikle seg og ta nye steg og det håper og tror jeg han skal gjøre i Sandnes Ulf, forteller Pereira.

Glemmer ikke Berland

Sandnes Ulf solgte i sommer Anders Hiim til Sarpsborg 08. Det reddet klubben langt på vei fra konkurs. Sandnes Ulf har etterpå vært klare på at den neste som kan gjøre en lignende reise er egenproduserte Erik Berland. Den unge backen fikk proffkontrakt i år.

At de lyseblå nå henter en mer erfaren back fra utsiden betyr ikke at klubben har glemt ham.

– Det at vi nå henter en venstre back betyr ikke at vi ikke har tro på Erik Berland. Vi har klokkertro på at Berland vil ta nye steg og få mye spilletid i årets sesong. Samtidig må vi gi han tiden det tar å utvikle seg til en solid spiller i OBOS-ligaen i trygge rammer. Vi er overbevist om at Berland og Nyhagen blir en bra match som vil hjelpe hverandre opp og fram, sier Øystein Elvestad.

Nykommer Andreas Nyhagen har tidligere spilt for Valdres FK, Fagernes IL, Grorud (lån), Moss, Strømsgodset og sist i Ull/Kisa.