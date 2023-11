Ulf grep ikke sjansen i Berntsens farvel

De lyseblå har hatt en sesong hvor de har variert for mye i prestasjonene. Det unge laget har hatt perioder hvor det har sett solid ut, men andre perioder med mange tap på rappen.

Dessverre for Bjarne Berntsen (66), som nå gir seg som trener på toppnivå 33 år etter at han tok over Bryne, ville det seg ikke søndag mot Åsane i Bergen.

Etter 19 minutter tok Åsane ledelsen ved Erling Myklebust. Hjemmelaget kombinerte etter en corner og fikk lagt inn. Med en langt tå fikk han satt inn ballen fra meteren.

Utspilt

Åsane hadde også en del gode muligheter etter dette. De dominerte stort før pause. Blant de største sjansene som ikke ga mål var da Kasper Skålevik luktet etter 27 minutter. Myklebust var så nære på returen.

Det ble litt jevnere i starten etter pausen, men fortsatt var Åsane farligst.

Den endelige avgjørelsen kom etter 71 minutter. Mame Mor Ndiaye ble satt opp av Myklebust og kunne score på åpent mål.

Alt i alt fortjente ikke Sandnes Ulf poeng i kampen og laget endte med 2-0-tapet på ellevte plass. Dermed tapte de noen kroner i utbetaling fra medieavtalen i stedet for å tjene – slik Bjarne Berntsen hadde håpet på forhånd.

Slutt for Berntsen

Han ville ikke snakke for mye om at kampen søndag var hans avskjed. Til det mente han den egentlig betydningsløse kampen var for viktig økonomisk for et hardt presset Ulf.

– Dette handler om æren og kronene. Hver eneste plass på tabellen betyr noe for klubben slik situasjonen er nå, sa Berntsen.

Med seier hadde faktisk Sandnes Ulf passert Ranheim og tatt 8.-plassen. Det ville betydd over en million ekstrakroner.

FFK og KFUM var allerede klare for opprykk før serieavslutningen.

KIL, Kristiansund, Start og Bryne skal nå ut i kvalifisering.

