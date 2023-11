Øregaard forlenget med Ulf

Sandnes — Midtbanemannen, som spiller på det færøyske U21-landslaget, har 24 kamper i OBOS-ligaen denne sesongen. Klubben melder selv om kontraktsforlengelsen på sitt nettsted:

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å ha signert en ny kontrakt. Jeg hadde en fin samtale med den kommende treneren Thomas Pereira, samt Arturo Cleveland og Øystein Elvestad. Der fikk jeg inntrykk av hva som kan forventes i årene som kommer. Den reisen har jeg veldig lyst å være med på, og har troen på at dette er riktig valg for meg. Der kan jeg utvikle meg selv og hjelpe klubben så godt jeg kan i riktig retning, sier han.

Øregaard kom fra Hinna i 2021 og har 41 kamper totalt for Sandnes Ulf siden det.

Daglig leder Øystein Elvestad skryter av utviklingen Øregaard har hatt.

– Gullbrandur har hatt en flott utvikling i sin tid i Sandnes Ulf og den perioden vi vant fire kamper på rad på sensommeren og holdt nullen, var han en sterk bidragsyter fra sin posisjon som sekser, sier Elvestad og fortsetter:

– Han er et forbilde for mange når det gjelder holdninger, seriøsitet og forståelsen av hva som virkelig kreves for å bli best mulig. Det var et enkelt valg for oss å tilby Øregaard en ny avtale og vi gleder oss til å følge hans vei mot toppen videre her i Sandnes Ulf, sier Elvestad.

Klubben har for øvrig en stor jobb foran seg med å spikre stallen. Flere av de rutinerte i dagens stall har utgående avtaler. Dette inkluderer navn som Aslak Falch, Kristoffer Hay, Espen Hammer Berger, Alexander Stølås, Ingvald Halgunset og Tommy Høiland. På toppen av de har Edvin Austbø, Filip Delaveris og Mamadou Diaw utgående låneavtaler.

Saken oppdateres...