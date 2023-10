NFF ønsker Ulf-kandidat

Sandnes — Sandnes Ulf hadde mandag kveld styremøte og der skulle sportslig utvalg i klubben komme med sin innstilling til hvem som skal bli ny trener.

Etter det RA kjenner til sto valget før helgen mellom tidligere Bryne- og FK Haugesund-trener Even Sel og Vikings Thomas Pereira.

Daglig leder Øysten Elvestad i Sandnes Ulf ønsket ikke å si noe om hvem sportslig utvalg hadde kommet med innstilling på tirsdag.

– Jeg har ikke så mye å komme med ut over at det var et positivt møte med styret. Vi har kommet et steg nærmere en avklaring, men bruker den tiden det tar. Vi regner med å kunne presentere et navn tidlig neste uke, sier Elvestad til RA.

Sel i dialog med NFF

At Sandnes Ulf ikke vil si mer enn det er kanskje ikke helt uventet – dersom en ikke skulle klare å bli enig om en avtale med førstevalget.

Dersom dette førstevalget viser seg å være Even Sel viser det seg nå at det er ganske så skarp konkurranse i bildet.

RA kjenner til at han er kontaktet av Norges Fotballforbund (NFF) med henblikk på å ta over et aldersbestemt landslag på herresiden.

Selv ønsker ikke Sel å kommentere noe rundt verken U-landslag eller Sandnes Ulf til RA.

Øystein Elvestad bekrefter likevel følgende når RA spør om NFF-interessen:

– Vi hadde en samtale med Even på fredag og der informerte han om at det var interesse fra NFF og også andre hold, sier Elvestad.

Ikke hørt fra Ulf

RA var også i kontakt med Thomas Pereira, som har trent Viking 2 i en årrekke, tirsdag morgen.

Da hadde han ikke hørt noe ytterligere fra Sandnes Ulf om et eventuelt tilbud om å bli hovedtrener der.

Pereira har også tidligere trent RIL da klubben spilte i OBOS-ligaen.

Bjarne Berntsen (66) skal pensjonere seg etter denne sesongen. Han har i utgangspunktet fem kamper igjen av en lang og suksessrik trenerkarriere. Det kan bli noen ekstrakamper om Sandnes Ulf skulle klare å sikre seg en av kvalifiseringsplassene til opprykk.

