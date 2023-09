Mandag tar Ulf sitt valg

Sandnes — Daglig leder Øystein Elvestad er nå selv ute av diskusjonen om å bli ny trener. Han kan derfor lettere uttale seg om saken.

I utgangspunktet ønsket Ulf å ha på plass kommende års trener før utgangen av september. Det går ikke, men sannsynligvis går ikke klubben mye over det tidsskjemaet.

– Vi er der at dette står mellom to kandidater nå. Så har vi styremøte på mandag. Sportslig utvalg og meg kommer til å innstille en kandidat der. Så må styret eventuelt godkjenne det valget. Går det gjennom må vi i dialog med kandidaten om kontrakt. Går det seg til tror jeg vi kan ha noe på plass i løpet av neste uke, sier Elvestad.

Han avviser at noen av kandidatene har fått indikasjoner på hva valget heller mot å bli.

Klubbens daglige leder ønsker ikke å snakke om navn, men etter det RA kjenner til er kandidatene ganske åpenbare.

Det endelige valget står nå mellom Vikings 2-lagstrener Thomas Pereira og Even Sel – som nylig ga seg i FK Haugesund.

– Ikke dårlig tid

Når en trener er på plass må arbeidet med å spikre en stall for 2024 i gang umiddelbart. Klubben har et lass med spillere på utgående avtaler. Likevel mener Elvestad at dette ikke har drøyd ut for lenge.

– Vi har ikke dårlig tid med stallen. Det viktigste for oss er å finne den nye treneren. Han vi være svært delaktig i hvordan troppen vår skal se ut.

Elvestad peker også på at det også gagner spillerne.

– Det viktig for de som har utgående avtaler å høre tankene til en påtroppende trener. Prosessen er i rett rekkefølge her – selv om det har tatt litt tid.

Klubben har parallelt jobbet hardt med å få på plass den økonomiske biten. Sandnes Ulf er i rød sone hos NFF og er påtvunget tiltak for å ikke få poengtrekk.

Allerede har millioner blitt spart inn i år. De har lykkes veldig godt med å følge stegene i planen, men en må nok kutte ytterligere også i 2024.

Gjør i stand til fest

Før den tid må også klubben sikre plassen i OBOS-ligaen. Selv om de tok et svært viktig poeng mot Hødd i midtuken er det ikke nok.

– Vi er fortsatt der at vi behøver flere poeng. Fire til tenker jeg bør holde, sier Elvestad.

Ulf ligger nå som nummer ti med 31 poeng. Det er seks kamper igjen å spille. Avstanden til Hødd på siste direkte nedrykksplass er på seks poeng.

Muligheten for opprykkskvalifisering er også til stede – om en tar nok poeng.

De første kan komme i storkampen mot Start på Østerhus Arena lørdag.

– Det ser bra ut for oss både med skader og suspensjoner. Det har vi ingenting av. Vi møter en motstander som er litt i samme situasjon som oss. Start har også sine økonomiske utfordringer og har variert, sier Elvestad.

Start har viktige Alagie Sanyang ute med karantene.

Ulfs daglige leder ser for seg en åpen og morsom kamp. Ofte blir det mange mål mellom disse lagene.

Så blir det også langt bedre trykk på tribunen enn normalt. Allerede nå er over 2000 billetter passert og 200–300 kommer fra Kristiansand.

Ulf lokker både med fanzone, gratis pølser og gratis inngang til de under 18 år på kampen. Det blir også dans på banen i pausen (!) som skal ledes av elever fra Porsholen skole. Ulf håper nyvinningen «blimedans» vil lokke så mange som 500 voksne og barn ned på kunstgressteppet.

