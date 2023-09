Frustrasjon, grisespill og rundjuling for Ulf

De lyseblå fikk ingen god start og Tobias Guddal satte inn 1–0 etter 17 minutter på en stuss etter et langt kast fra Robert Undheim.

Vondt ble til verre da dødballsterke Bryne igjen straffet Ulf etter 21 minutter. En corner ble renset unna, men datt ned til Lars Erik Sødal. Den Viking-utleide midtbanemannen klinket ballen i mål på halvspretten.

Kampen ble i realiteten avgjort med 3–0. Sjur Jonassen og Bryne utnyttet en tabbe av Gullbrandur Øregaard og satte inn 3–0 rett før pause.

– En strålende omgang! Vi gikk i strupen på dem fra start og var også ganske gode defensivt, var dommen fra Sødal da TV2 snakket med ham i pausen.

Espen Hammer Berger hos Ulf var på sin side svært misfornøyd med at laget ble straffet på ting de var veldig klar over på forhånd.

– To mål mot på to dødballer. Så ga vi bort ytterligere ett mål. Da fikk det kampen hvor de ville, slo forsvareren fast.

Etter pause tok Bjarne Berntsen grep. Sander Lønning gikk inn i målet for Falch og Henrik Jensen erstattet innlånte Filip Delaveris fra Brann.

Trener Berntsen pekte på at Ulf måtte score først for å ha en sjanse, men var også klar på at dette ikke var noe laget kunne være bekjent over.

Nevnte Lønning gjorde i det minste jobben sin. Han vartet opp med en fantastisk dobbeltredning på direkten for å gi Ulf et lite håp.

Det håpet kunne vokst om Mamadou Diaw og Morten Belli Moldskred hadde satt sine store sjanser etter 68 og 75 minutter, men det ville seg ikke. Bryne hadde også sine muligheter og Sander Lønning vartet opp med flere fantastiske parader.

Det var liten tvil om at frustrasjonen kom ut over i andre omgang hos Ulf og det ble mest tydelig da veteranen Tommy Høiland mistet det litt før timen. Han stemplet en liggende Axel Kryger, tilsynelatende helt med overlegg, men var griseheldig med å bare få det gule kortet.

Dermed stanset den fine seiersrekken til Sandnes Ulf, mens Brynes gode form fortsetter.

Saken oppdateres …

