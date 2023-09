Ulf ønsker Austbø velkommen

Det store vingtalentet hos naboen noen kilometer nord har ikke fått ønsket spilletid. Han erkjente nylig til RA at situasjonen ble enda vanskeligere med barndomshelten Samuel Adegbenro på plass.

På den andre siden av bygrensen må samtidig Sandnes Ulf gjøre smarte og økonomisk fornuftige valg. Et av de er å se mot lån spillere som er 22 år eller yngre fram til muligheten stenger 11. september.

Daglig leder Øystein Elvestad peker samtidig på at klubben har mange spillere selv i stallen selv i samme alderssegment som må utvikles.

– Skal vi ha inn noen må de være klart bedre enn de vi har. Jo mer spilletid våre får dess bedre rustet er de for 2024.

– Hva med Edvin Austbø?

– Edvin er en veldig god spiller og altfor god for 3. divisjon. At han kjører et par avkjørsler ekstra for å komme hit i høst ville vært naturlig. Samtidig har vi ikke opprettet dialog om det med Viking ennå, men det er en god mulighet for at vi vil se på dette dersom Viking er åpne for det, sier Elvestad.

Han peker på at de alt er i dialog med flere klubber om andre spillere også.

– Det må matche veldig.

Arbeidsro

Klubben har i dette overgangsvinduet solgt Anders Hiim for gode penger. Også Martin Ramsland har bidratt til å bedre økonomien for en klubb i rød sone. På samme tid peker pilene solid oppover sportslig med fire strake seirer.

– Hva betyr de gode resultatene i det siste for prosessen på bakrommet?

– Det gir en helt annen arbeidsro. Entusiasmen vokser. Nå er det solgt over 200 billetter til bortefeltet foran derbyet mot Bryne på søndag. Spillerne skal ha honnør for dette. Spesielt de rutinerte. De har tatt tak både på banen og i garderoben og vist at de er bedre enn i vår. Så foregår det samtidig tunge prosesser på bakrommet om trenerspørsmål og hvor mye budsjett skal kuttes neste år. Det er intensiv møtevirksomhet. Jeg føler meg trygg på at valgene vil være de rette for framtiden.

Bjarne Berntsen forholder seg til det han hele tiden har sagt. Etter denne sesongen er han ferdig som trener – dersom det ikke skulle bli opprykk. Selv om kvalifisering nå plutselig er en mulighet igjen er det seks poeng til som gjelder i Ulf.

– Da er vi trygge på spill i OBOS-ligaen også i 2024, sier Elvestad.

Han peker på at Berntsen også er tungt involvert i jakten på ny trener.

Må ha noe å presentere

Klubben har også et tosifret antall spillere på utgående avtaler. De må snart ha noen svar om veien videre. Helt når det drar seg inn mot oktober.

– Vi må få et bilde på hvordan vi skal se ut. Ha noe å presentere disse. Så må vi selge historien på hvorfor de bør være med oss videre. Akkurat nå har vi ikke kort på hånden til å gi et ærlig bilde. Så slapper vi på ingen måte av. Vi er ikke komfortable med den situasjonen, men har ikke valg. Dialogen er god og vi har respekt for at disse ønsker svar.

– Og hvordan skal Bryne slås søndag?

– Dette er to formlag. Vi har heldigvis et godt tak på dem. Samtidig ser de mye bedre ut enn tidligere i sesongen. Det blir litt som det blir mellom disse lagene uansett. Vi kommer ut med stor støtte fra Sandnes-buen og masse selvtillit. Nå går vi for fem strake seirer!

---

FAKTA

Sommervinduet til Sandnes Ulf:

Inn: Alexander Stølås (tilbake fra Aalesund etter lån), Sander Åke Andreas Lønning (tilbake fra EIK etter lån), Mamadou Diaw (lån fra Aalesund), Filip Delaveris (lån fra Brann).

Ut: Mathias Jonsrud Emilsen (tilbake til Vålerenga etter lån), Martin Ramsland (Aalesund), Anders Hiim (Sarpsborg 08).

---