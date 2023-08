Høiland til ti da Ulf overrasket

Artan Memedov sendte Sandnes Ulf i føringen allerede i første minutt. Ved pause sto det 0–1.

Tommy Høiland fikk nettsus og doblet ledelsen etter 67 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavlen 0–2.

For Høiland, som har utgående kontrakt etter sesongen, var dette mål nummer ti for sesongen. Den tidligere Viking-spissen har også tre målgivende pasninger. Det har han klar på under 1000 minutter spilletid i år.

Den effektiviteten gjør at savnet av Martin Ramsland, som nylig ble solgt til AaFK, åpenbart blir mindre.

Jervs Runar Hauge pådro seg gult kort. For Sandnes Ulf fikk Artan Memedov og Tommy Høiland gult kort.

Etter lørdagens kamp er Jerv nummer åtte på tabellen med 25 poeng, mens Sandnes Ulf er på niendeplass med 23 poeng.

I neste runde skal Sandnes Ulf møte Kristiansund.