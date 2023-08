Sandnes Ulf-nykommer frir til publikum

Senegaleseren Mamadou Diaw kom til Sandnes på utlån lørdag og rakk ikke engang å trene med laget før han debuterte i 2-0-seieren mot Moss i OBOS-ligaen søndag.

Den utlånte forsterkningen fra Aalesund kom til Øster Hus Arena som en del av overgangen motsatt vei for Martin Ramsland.

Selv om Diaw er fullt klar over at Sandnes Ulf kjemper for trygg plass i OBOS-ligaen velger han å løfte blikket.

– Vi fortjener bedre og skal oppover på tabellen i tiden framover, sier Diaw til RA.

– Hvordan skal du bidra til det?

– Jeg vil gjøre mitt på banen slik at vi klarer topp seks, sier han.

Vant med OBOS-ligaen

Angriperen fra Senegal kjenner ligaen godt etter låneopphold i Bryne, og er derfor heller ikke ukjent med regionen han skal bo i ut sesongen.

Med en trepoenger friskt i minnet mener han at nøkkelen ligger i de kommende kampene.

– Vi trenger tre strake seiere nå. Vi har alt som behøves for å få det til. Spillerne på laget er gode, slår Diaw fast.

Det er ni poeng opp til Kristiansund på sjetteplass fra Sandnes Ulfs 13.-plass. Dermed er det langt fra umulig for de lyseblå å gjennomføre en klatreetappe de 13 siste seriekampene. Samtidig er det kun seks poeng ned til direkte nedrykk.

Foreløpig er det ut sesongen Diaw skal bidra for Sandnes Ulf, men han utelukker ikke en fortsettelse i lyseblått. 22-åringen har kontrakt med Aalesund ut 2024, men er rask med å skyte inn at han allerede liker seg veldig godt i Sandnes.

Utlånet er heller ikke et nederlag for ham på noen måte.

– Det er veldig spennende, og en god utfordring. Jeg er glad for å få spilletid og føler jeg har en mulighet til å hjelpe laget slik at vi kan klatre på tabellen, sier Diaw.

Tidligere har Mamadou Diaw vært utlånt til Bryne. (Kristoffer Knutsen)

Diaw vil ha støtte til Sandnes Ulf

Stilmessig er det også en spennende signering. Sandnes Ulf-trener Bjarne Berntsen tror nyervervelsen vil bidra med mye av det samme som han viste mot Moss.

– Han har høy kapasitet og god fart. Liker å utfordre én mot én, sier Berntsen.

Angriperen selv vil by på seg selv og frir til Sandnes-folket.

– Jeg vil levere en spennende fotball som utfordrer motstanderne. Forhåpentligvis kommer det mer folk neste kamp enn det var på søndag, for vi trenger den støtten vi kan få for å komme oss oppover på tabellen, sier Diaw.

---

FAKTA

Navn: Mamadou Diaw

Født: 2. januar 2001 (22 år)

Klubb: Sandnes Ulf (utlånt fra Aalesund)

Tidligere klubber: Bryne (lån) og Excellence Foot Academy

Posisjon: Angriper

Hentet til Sandnes Ulf på lån ut sesongen.

---