Høiland-spesial sikret Ulf tre poeng

Sandnes Ulf ligger på trygg grunn etter at Høiland ga dem ledelsen etter 34 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1–0.

Etter 77 minutters spill doblet Sandnes Ulf-angriperen ledelsen til Sandnes Ulf. Det ble ikke flere mål i oppgjøret.

Det var første kamp for de lyseblå etter at spissen Martin Ramsland ble solgt til Aalesund i Eliteserien. Mamadou Diaw gikk motsatt vei på lån, og debuterte for Sandnes Ulf i hjemmeseieren mot Moss.

[ Sandnes Ulf har solgt spiss og hentet erstatter ]

Sandnes Ulfs Kristoffer Hay fikk se det gule kortet. For Moss fikk Sivert Haugli, Aksel Baran Potur og Kristian Strande gult kort.

Moss har tapt de siste to kampene.

Etter søndagens kamp er Sandnes Ulf på 13.-plass på tabellen med 20 poeng, mens Moss er nummer åtte med 23 poeng.

Jan Morten Tennøy var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sandnes Ulf måle krefter med Jerv, mens Moss møter Mjøndalen.

[ Ni strake Viking-seiere: - Helt uvirkelig ]

---

KAMPFAKTA

OBOS-ligaen, fotball.

Sandnes Ulf – Moss 2–0 (1–0)

Øster Hus Arena.

Mål: 1–0 Tommy Høiland (35), 2–0 Høiland (78).

Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset.

Gult kort: Kristoffer Hay, Sandnes Ulf, Kristian Strande, Sivert Haugli, Aksel Baran Potur, Moss.

Lagene:

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch – Herman Kleppa, Espen Berger, Kristoffer Hay, Anders Hiim – Matias Belli Moldskred, Gullbrandur Øregaard, Horenus Taddese – Mamadou Diaw (Ingvald Halgunset fra 74.), Tommy Høiland, Artan Memedov (Henrik Jensen fra 65.).

Moss (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – Marius Andresen, Kristian Strande, Sivert Haugli, Ian Hoffmann – Aksel Baran Potur, Kaya Makosso (Oliver Kjeilen Stavdal fra 84.), Alexander Håpnes (Henrik Gjesdal fra 84.) – Noah Alexandersson (Sebastian Pedersen fra 68.), Cláudio Braga, Thomas Jakobsen (Laurent Mendy fra 68.).

---