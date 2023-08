Ulf-kamp utsatt på grunn av kansellert fly

En kansellert flyavgang gjorde det umulig å få til oppgjøret.

– Grunnet det kansellerte flyet hadde vi ikke kommet oss til Hødd før sent i kveld, og klubbene og NFF diskuterte først mulighetene for å spille i morgen, noe som ikke er optimalt for noen av klubbene i et tett kampprogram. Klubbene er enige om å spille kampen på et senere tidspunkt i høst. Vi kommer tilbake med tidspunkt for ny kamp når dette er bestemt, forteller daglig leder Øystein Elvestad i Ulf til klubbens nettsted.

Neste kamp for Sandnes Ulf blir hjemme mot Moss på søndag klokken 17.00.