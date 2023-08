Nedtur for Sandnes Ulf

I en kamp som inneholdt mange store sjanser og en omdiskutert scoring, tok Sogndal med seg alle poengene fra Øster Hus Arena.

Det var en svært underholdende første omgang hvor ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før pause. Dermed sto det 0–0 til pause.

Etter 62 minutters spill tok Sogndal ledelsen ved Andreas Hoven, men Sandnes Ulf utlignet til 1–1 da Tommy Høiland satte ballen i mål fem minutter senere. Anders Hiim får et godt treff på hodet og header ballen via Høiland sitt hode som gir ballen en fin bue og gjør ballen utakbar for keeper.

Sogndal økte ledelsen til 2–1 da Grønner satte ballen i mål etter 78 minutter. Det kunne se ut til at Grønner var i offside, noe samtlige Ulf-spillere løp bort til hoveddommer Martin Berg for å formidle. Men målet ble stående. Dermed endte kampen 1–2.

Ulf er nå kun tre poeng over Hødd som ligger under streken.

Sandnes Ulfs Gullbrandur Øregaard, Anders Hiim og Espen Berger pådro seg gult kort. For Sogndal fikk Sondre Ørjasæter gult kort.

Etter søndagens kamp er Sandnes Ulf på 13.-plass på tabellen med 17 poeng, mens Sogndal ligger på tredjeplass med 30 poeng.

I neste runde skal Sandnes Ulf møte Hødd, mens Sogndal møter Kristiansund.