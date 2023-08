Tett kampprogram for Sandnes Ulf

Fire uker uten spill i Obos-ligaen er det endelig duket for Obos-liga spill på Øster Hus Arena igjen.

Ulf avsluttet vårsesongen med en meget imponerende borteseier mot Ranheim. Sandnesgaukene slo Kåre Ingebrigtsens Ranheim hele 5–0 før de tok en velfortjent sommerferie.

– Det må vi bare tåle

I løpet av august skal Ulf spille hele seks kamper.

Det tette kampprogrammet starter med søndagens hjemmekamp mot Sogndal, før de reiser videre til Ulsteinvik for å spille mot Hødd allerede den påfølgende onsdagen tre dager etterpå.

Et tett kampprogram venter Sandnes Ulf og Martin Ramsland. (Kristoffer Knutsen)

Sandnes Ulf-trener Bjarne Berntsen er ikke bekymret for det tette programmet.

– Det må vi bare tåle. Det er likt for alle lag det. Det er ikke en veldig lang periode med to kamper i uken.

Han er heller ikke bekymret for belastningen som venter spillerne som kun får tre dagers hvile før neste kamp. Til tross for at Berntsen ikke bekymrer seg for det tette programmet, kommer han til å ta vurderinger fortløpende slik at de kan stille med den sterkeste elleveren de har.

– Vi vil alltid stille med et så sterk lag som mulig hver kamp, så om vi må rullere eller stille med samme lag i alle kampene må vi nesten se an, sier han.

[ Sandnes Ulf knuste Ranheim ]

Høiland i form

Med to mål og en assist mot Åsane, er Tommy Høiland virkelig i gang for Ulf. Berntsen er fornøyd med toppscoreren, og mener han tilføyer en x-faktor i laget.

– Det er en spiller med x-faktor som er flink til å skape ubalanse hos motstanderen. Så håper jeg selvfølgelig at han skal fortsette den gode trenden han hadde på slutten av vårsesongen.

Tommy Høiland er brennhet i Ulf-drakten om dagen. (CARINA JOHANSEN/NTB)

På Sandnes Ulfs hjemmeside forteller Tommy Høiland at laget er forberedt på en tøff høstsesong.

– Vi er innstilt på at det blir en tøff høstsesong, og målet er å klatre enda høyere på tabellen, sier Ulf’s toppscorer før han fortsetter:

– Laget har trent godt og det virker som alle er spillesugne på å komme i gang. Håper folk finner veien til stadion på søndag, så skal vi gi 110 prosent for å ta tre poeng mot Sogndal.

Sikter mot kvalikplass

Sandnes Ulf befinner seg på en skuffende 11. plass i Obos-ligaen før søndagens kamp mot Sogndal.

Berntsen er ikke fornøyd med tabellsituasjonen Ulf er i. Det er bare seks poeng opp til en sjetteplass som også vil gi kamper i kvalifiseringen til Eliteserien.

Berntsen mener det kan la seg gjøre med litt flyt, men først må Ulf sørge for å få en større luke ned til lagene under.

– Det første vi må sørge for er å få størst mulig avstand til lagene under oss. Får vi en god flyt håper vi selvfølgelig at vi kan være med å kjempe om en kvalik plass etter hvert, sier Ulf-treneren.

[ Sandnes Ulf mister spiller ]

[ - Håper jeg er ferdig som stopper nå ]