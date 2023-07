Sandnes Ulf mister spiller

Midtbanespilleren har vært på utlån til Sandnes Ulf gjennom den nasjonale utlånsordningen, og det er nå besluttet at 20-åringen kalles tilbake til Oslo.

Han har spilt de fleste kampene for de lyseblå.

– Det føles veldig bra å være tilbake her. Jeg gleder meg til å få ut potensialet mitt i Vålerenga og tar med meg viktig erfaring fra tiden i Sandnes Ulf, sier Emilsen til Vålerengas klubbside og fortsetter:

– Jeg har hatt en veldig fin tid i Rogaland, fått spille mange kamper i OBOS-ligaen og hatt god utvikling. Nå er jeg klar for å vise det her på Intility Arena.

Det har skjedd store endringer i Vålerenga den siste tiden. Dag-Eilev Fagermo er erstattet av Geir Bakke. Sistnevnte kom til Oslo-klubben fra trenerjobb hos rivalen Lillestrøm.

På Øster Hus Arena er det lite bitterhet å spore med at Vålerenga har besluttet å hente tilbake 20-åringen.

– Vi ønsker å takke Emilsen for hans bidrag både på og utenfor banen i Sandnes Ulf. Vi håper inderlig at han skal lykkes i Vålerenga og takker klubben for det gode samarbeidet, sier Ulf-sjef Øystein Elvestad til Sandnesposten.

Det er heller ikke slik at de lyseblå nødvendigvis må hente inn en erstatter.

– Det betyr at vi er én mann mindre på midten. Det var i forbindelse med skadene til Gullbrandur (Øregaard) og (Horenus) Tadesse at vi hentet Emilsen, nå ser alle ut til å være klare og vi har ikke lenger det samme behovet. Vi har også Christer Salvesen i bakhånd som har tatt store steg. Det er ikke sånn at vi snur oss om for å erstatte ham, sier Elvestad.

Sandnes Ulf har hatt en trøblete start på sesongen både sportslig og økonomisk. Før ferien ble det derimot 5-0-seier borte mot Ranheim, noe som førte til at Bjarne Berntsens menn tok sommerferie på ellevteplass i OBOS-ligaen.

