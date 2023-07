Sandnes Ulf knuste Ranheim

Lasse Qvigstad satte ballen i eget mål for Ranheim etter elleve minutter. Ti minutter senere ble Ranheim redusert til ti mann etter at Daniel Kvande fikk marsjordre, og Sandnes Ulf var på farten igjen etter 33 minutters spill. De doblet ledelsen da Martin Ramsland satte inn 2-0. Artan Memedov satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sandnes Ulf, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ved pause sto det 0-4.

Sandnes Ulf la på til 5-0 da innbytter Henrik Jensen satte ballen i mål etter 78 minutter. Han hadde akkurat entret banen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-5.

Herman Kleppa (Sandnes Ulf) og Sebastian Tounekti (Ranheim) fikk begge gult kort.

Etter lørdagens kamp er Ranheim nummer åtte på tabellen med 20 poeng, mens Sandnes Ulf er på ellevteplass med 17 poeng.

Harald Vollstad Sletner var dagens dommer på Extra Arena. 935 tilskuere hadde tatt turen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim spiller neste kamp mot Bryne 6. august, mens Sandnes Ulf spiller neste kamp mot Sogndal. (©NTB)

---

FAKTA

Fotball, OBOS-ligaen

Ranheim – Sandnes Ulf 0-5 (0-4)

Mål: 0-1 Lasse Qvigstad (selvmål 12), 0-2 Martin Ramsland (34), 0-3 Artan Memedov (36), 0-4 Memedov (40), 0-5 Henrik Jensen (79).

Rødt kort: Daniel Kvande (21), Ranheim.

935 tilskuere.

---