Sandnes Ulf og flere topplag på hodet ut av cupen

Sandnes Ulf tapte 2–1 borte mot Sotra i cupens andre runde. Problemene begynte allerede etter to minutter for de lyseblå da keeper Aslak Falch måtte byttes ut på grunn av skade. 22 minutter senere ledet Sotra 2–0.

Med 24 minutter igjen reduserte Artan Memedov til 2-1, og på overtid fikk Sandnes Ulf straffespark. Det sendte Ulfs Espen Hammer Berger utenfor, og cupeventyret var over for de lyseblå.

En rekke eliteserielag hadde også store problemer med å ta seg videre i NM i fotball. Rosenborg, Stabæk og LSK er ute allerede etter 2. runde.

Lillestrøm måtte si takk for seg bare halvannen uke etter at laget spilte cupfinale på Ullevaal i forrige utgave av turneringen.

2.-divisjonslaget Kjelsås klinket til fra start mot Stabæk og tvang fram et klønete selvmål av Nikolas Walstad etter 14 minutters spill. Jens Aslaksrud doblet fem minutter senere, før Eivind Willumsen økte til 3–0 etter 30 minutters spill.

Nicolas Jenssen reduserte like etter hvilen, men det holdt ikke for eliteserielaget.

Hardt pressede Rosenborg spilte seg nok en gang inn i problemer i cupmøtet med 2.-divisjonslaget Stjørdals-Blink. Andreas Fossli sendte hjemmelaget opp i ledelsen med et hodestøt like før timen spilt. Elleve minutter senere sørget Robin Hermanstad for det som ble vinnermålet i Blinks 2-1-seier.

Oscar Agas straffespark rett før slutt var for lite til å berge Kjetil Rekdals lag fra en sjokkexit i cupen.

Ille ute

Flere eliteserielag var på vei ut, men sene mål sikret ekstraomganger for Lillestrøm (2-2 mot Ull/Kisa) og Tromsø (1-1 mot Tromsdalen). Sarpsborg spilte også ekstraomganger etter å ha hentet opp 1–3 og spilt 3–3 mot Frigg.

Akor Adams utlignet for LSK på overtid, mens Anders Jenssen gjorde det samme for Tromsø.

To mål fra Simon Tibbling i ekstraomgangene sendte Sarpsborg videre med 5–3. Tromsø tok seg videre etter straffesparkkonkurranse.

Verre endte det for LSK, som har spilt sin siste cupkamp i år. En scoring fra Andreas Nyhagen tre minutter inn i første ekstraomgang sendte Ull/Kisa videre med 3–2.

Byderby

På Bislett stadion måtte Vålerenga ha en sen scoring for å slå Lyn 2–1 i en kamp med fullt trøkk på tribunene.

Eliteserielaget tok ledelsen etter 27 minutters spill da Ibba Laajab gjorde selvmål. Julius Skaug utlignet like etter pause til stor jubel blant Lyns supportere.

Laget fra Oslo vest øynet håp om å sende byrivalen ut av cupen, men fem minutter før full tid headet en umarkert Mohamed Ofkir inn vinnermålet for Vålerenga. Målet førte til banestorming fra bortefansen.

Bodø/Glimt var også på vei mot ekstraomganger da 2.-divisjonslaget Junkeren hadde 1–1 kort før slutt etter utligning av Lasse Lien. Et mål fra Faris Pemi fire minutter før full tid sikret seier til gultrøyene.

Klare seirer

3.-divisjonslaget Stord ledet til pause mot Haugesund, men et hat trick fra Bilal Njie i andreomgangen fikset avansement til neste runde for eliteserielaget.

Regjerende cupmester Brann tok seg av Fjøra med 8–1. HamKam vant 8–0 over Mjølner, mens Molde slo Melhus 6–0. Aalesund, som har slitt med scoringsformen siden sesongstart, vant 6–1 mot Byåsen. Odd slo Notodden 5-2, mens Viking slo Vidar 2–0.

Sandefjord ble utslått av cupen allerede i 1. runde.