Sjarmoffensiv fra Sandnes Ulf

Rød sone økonomisk og et gjennomsnitt på 1806 tilskuere har ført til en rekke tiltak på Øster Hus Arena. Markedsavdelingen går godt, og det sportslige har begynt å løsne. Nå går Sandnes Ulf ut og inviterer med seg kommunens skoler til kamp – med et lyseblått tog fra Øster Hus’ nye lokaler på Stangeland til arenaen før hjemmekampen mot Hødd søndag 11. juni.

– Vi håper det fyller stadion ganske bra, sier Sandnes Ulfs daglige leder Øystein Elvestad til RA.

Toget blir sammen med supporterklubben Gaukereiret. De går foran i toget for å sette stemningen, og det deles i tillegg ut skjerf til skoleelevene.

De tidligere Sandnes Ulf-spillerne Øystein Elvestad og Vetle Høivik er i gang med et nytt prosjekt for å få flere på kamp. Duoen jobber også som henholdsvis daglig leder og kommersiell leder i klubben. (Kristoffer Knutsen)

Opprykkstiltak fra Sandnes Ulf

Inspirasjonen for tiltaket går mange år tilbake i tid.

Da de lyseblå rykket opp til daværende Tippeligaen i 2011 ble det arrangert tog fra Sandnes sentrum til Sandnes Idrettspark. Tolv år senere jobber Sandnes Ulf med å komme seg opp til Eliteserien igjen, men med nye fasiliteter på Øster Hus Arena.

– Hvorfor gjør dere dette tiltaket?

– Vi har gjort det før i forbindelse med opprykkene vi hadde. Da var det stor suksess, og Njål Østerhus (styreleder i Sandnes Ulf og eier av Øster Hus) hadde lyst å hjelpe oss med å få barn og unge på kamp. Det begynte med et idémøte, så fant vi et konsept med premiering, sier kommersiell leder Vetle Høivik.

– De som mobiliserer kan vinne en kjekk sum med penger til noe de vil finne på, sier Elvestad

De har nemlig satt i gang en konkurranse i forbindelse med supportertoget. Én av klassene som stiller med høyest andel av klassen stikker av med 25.000 kroner til klassetur.

– Vinneren skal kåres i pausen, og da skal hele vinnerklassen ut på banen, sier Høivik.

Vise fram Sandnes’ storstue

Naturligvis er det en tanke om at klubben vil ha inn flere tilskuere på kampen mot Hødd, men Elvestad håper også det gir en annen og litt mer langsiktig effekt. Den daglige lederen håper besøk på Øster Hus Arena gir mersmak.

– Vi ønsker å vise fram stadion til barn og unge i Sandnes. Ikke alle har vært her ennå. Dette er bare ett av tiltakene vi gjør. Vi må skape noe for alle aldersgrupper, og det er en av våre strategier for å bygge supporterskaren videre, sier han.

De gir også gratisbilletter til voksne som følger barn i toget.

– Hvordan er responsen fra skolene?

– Vi har nettopp startet, og har fått mange spørsmål. De første tilbakemeldingene at mange av elevene ikke har VISA-kort og penger til kioskene. Det løste vi med å tilby gratis pizza og brus til elevene på kampen, sier Elvestad.

Fram til kampen skal hele klubben bruke mye tid på å få flest mulig med på prosjektet.

– Nå skal vi ut på skolene med informasjon. Jeg håper folk mobiliserer til en folkefest, sier Høivik.

På banen har Sandnes Ulf løftet spillet den siste tiden. Etter seieren i serieåpningen tok de lyseblå ikke tre poeng igjen før forrige lørdag i lokaloppgjøret mot Bryne. Riktignok var formstigningen i gang allerede mot Kristiansund i mai, da de sørget for uavgjort med én spiller mindre på banen. 16. mai fulgte de lyseblå opp med ett poeng mot Start på Sør Arena.

Før mobiliseringskampen mot Hødd skal Sandnes Ulf møte Mjøndalen på bortebane mandag før Jerv kommer til Øster Hus Arena søndag 4. juni.

---

FAKTA

Sandnes Ulf havnet i rød sone hos Norges Fotballforbund etter innrapportert regnskap for 2022. Det betyr at klubben må opprette en handlingsplan.

Handlingsplanen ble innsendt onsdag 24. mai.

Øster Hus Arena ble åpnet i 2020 etter flere forsøk på åpningskamp. Den opprinnelige åpningskampen skulle blitt spilt 13. mars 2020, men ble avlyst på grunn av de aller første koronarestriksjonene.

Tilskuersnittet så langt denne sesongen (1806) er 500 høyere enn siste sesongen på Sandnes Idrettspark (1306).

---