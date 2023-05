Viking slapp ham – kan bli Brann-spiller

Sandnes Ulf har gitt mange lokale spillere sjansen etter at Bjarne Berntsen overtok som hovedtrener i 2021. Én av spillerne som har fått mye tillit er Anders Hiim. Venstrebacken har vært blant lagets beste denne sesongen, og skal nå være aktuell for en overgang til Brann.

Ifølge Sandnesposten er det dialog mellom klubbene om en overgang.

På lokaloppgjøret mellom Sandnes Ulf og Bryne lørdag var Hiims agent, Dan Eggen, til stede. Den tidligere landslagsprofilen fortalte Sandnesposten om interessen for venstrebacken i inn- og utland, men ville ikke kommentere interessen fra Brann.

– Jeg kan ikke si så mye mer enn det akkurat nå, sier Dan Eggen til Sandnesposten.

En overgang vil naturligvis også hjelpe Sandnes Ulf som er i rød sone og har behov for å øke inntektene.

– Anders Hiim er en av de som har hatt best utvikling siden han kom inn fra intet, og har siden det tatt steg hele veien. Noe jeg var veldig tydelig på da jeg tok over som daglig leder var å resignere Hiim. Den ene grunnen var at vi ønsket å knytte ham til klubben, den andre var å øke salgsverdien, sier Ulf-sjef Øystein Elvestad til avisen.

Videre forteller han at det kan bli aktuelt med et salg allerede til sommeren.

– Absolutt. Hiim har ekstremt mange spennende kvaliteter. Han er venstrebeint, flink offensivt og tar gode valg. Dette er en spiller vi kan få noen kroner for. Dette er ikke en vi gir bort på billigsalg, uansett økonomisk situasjon.

Tidligere har Hiim vært en del av Vikings juniorakademi, men det endte med retur til Bogafjell før han fikk sjansen på Sandnes Ulfs rekruttlag høsten 2021.

