Høiland sto fram i lokaloppgjøret: – «Øvegidde» over hvor dårlige Bryne var

Matias Belli Moldskreds mål ga Sandnes Ulf 1–0 etter han fikk en pasning fra Tommy Høiland og sendte ballen i mål. Med ti minutter igjen tok tidligere Bryne-spiller Høiland kommandoen selv og doblet ledelsen for de lyseblå.

Jærgutten Høiland er rask med å gi beskjed om hva han synes.

– Det var kjekt å score mål, og jeg hadde et par store sjanser før det satt for min del. Vi spilte helt greit, men jeg er skuffet over Bryne. Vi fikk jo styre kampen 90 prosent av tiden, sier Høiland til RA – og sender et stikk til klubben han opprinnelig kommer fra:

– Det er alltid kjekt å slå Bryne.

Marginene var stort sett på Sandnes Ulfs side, og allerede etter 25 minutter scoret Martin Ramsland. Det målet ble annullert på grunn av offside. 20 minutter senere skjøt han ballen i tverrliggeren etter spissen fikk ballen fra Fredrik Torsteinbø. Etter skuddet i rammeverket endte ballen over taket på Øster Hus Arena.

– «Øvegidde» over hvor dårlige Bryne

Høiland forteller at det ble litt snakk i garderoben i pausen.

– Vi var «øvegidde» over hvor dårlige Bryne var, og vet at de aldri er så dårlige i to omganger. Etter de fikk en god start på andre omgang tok vi kampen tilbake, sier spissen.

– Var det en god søknad om mer spilletid framover?

– Håper det. Jeg føler ikke jeg har startet en kamp på ett år, sier Høiland.

Trener Bjarne Berntsen mener han aldri har vært i tvil når det gjelder spissens ferdigheter.

– Alle må fortjene seg til det. Jeg har aldri tvilt på kvalitetene hans, sier Berntsen – som nå står ubeseiret mot Bryne i seriesammenheng gjennom tiden i Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf-trener Bjarne Berntsen. (Kristoffer Knutsen)

Mot Bryne var Høiland i en litt friere offensiv rolle, og benyttet mer av mellomrommet som ble ledig som en konsekvens av Bryne-spillernes bevegelser. På den måten skapte han både målsjanser og farlige innlegg. En litt uvant rolle for spissen, men selv forteller han det var en del av kampplanen.

[ Lokaloppgjør med mye følelser: - Det er den kampen ]

Sandnes Ulf får arbeidsro

Den første målscoreren har derimot lite forhold til lokaloppgjøret, men Belli Moldskred forteller at han raskt lærte seg om lokaloppgjøret etter overgangen til Sandnes Ulf.

Scoringen føltes naturligvis god for indreløperen, som ofte liker å teste skuddfoten i kamp. Enda bedre var det derimot med tre poeng.

Det har faktisk ikke Sandnes Ulf tatt siden serieåpningen mot Skeid. I tiden etter har de spilt fire uavgjort og tapt tre kamper.

Konsekvensen av en trepoenger er viktig for fortsettelsen.

– Det er arbeidsro det står på. Vi har spilt jevne kamper som dessverre ikke har bikket vår vei, så nå var det godt å vinne, sier Belli Moldskred.

Matias Belli Moldskred i aksjon mot Bryne. (Kristoffer Knutsen)

Defensivt bidro midtstopper Kristoffer Hay sterkt for de lyseblå. Han framsto som luftens konge og knuste Bryne-spissen Mamadou Diaw i det som var av hodedueller. Stopperen kom til Sandnes Ulf før forrige sesong, og har denne sesongen vært fast inventar i Bjarne Berntsens lag etter en fjorårssesong med litt varierende spilletid.

Trener Berntsen er ikke i tvil om at han har bidratt godt og fortjent plassen på laget.

– Han har vært blant de beste gjennom hele sesongen, slår Berntsen fast.

Kristoffer Hay var luftens konge mot gamle lagkamerater. (Kristoffer Knutsen)

PS: Før kampen ble Sandnes Ulfs supporterbutikk Jobba-shopen åpnet.

Sandnes Ulfs nye supporterbutikk åpnet før kampen. (Kristoffer Knutsen)

[ Slik skal Sandnes Ulf komme seg ut av rød sone ]

[ Ulf-spissen ødela festen for gamleklubben ]

---

KAMPFAKTA

OBOS-ligaen, fotball.

Sandnes Ulf – Bryne 2–0 (0–0)

Øster Hus Arena.

Mål: 1–0 Matias Belli Moldskred (58), 2–0 Tommy Høiland (81).

---