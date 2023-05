Målløst for Ulf på Melløs

Innbytter Sebastian Pedersen ble matchvinner for Moss i 1-0-seieren over Sandnes Ulf på Melløs stadion i 1. divisjon i fotball for menn. Sandnes Ulf har tapt de siste to kampene.

Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Moss tok ledelsen da Pedersen scoret seks minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-0.

Moss’ Kristian Strande fikk se det gule kortet. For Sandnes Ulf fikk Fredrik Torsteinbø og Matias Belli Moldskred gult kort.

Torsteinbø spilte midtstopper hele kampen i Espen Hammer Bergers skadeforfall.

Etter søndagens kamp er Moss på sjuendeplass på tabellen med ni poeng, mens Sandnes Ulf er nummer 13 med fem poeng.

Harald Vollstad Sletner var dommer.

12. mai er det ny kamp for Sandnes Ulf. Da møter de Kristiansund. Moss skal måle krefter med Hødd 13. mai.

