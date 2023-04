Sandnes Ulf er langt fra, men premissene kan endres

Sandnes Ulf går i gang med sin andre sesong hvor Bjarne Berntsen er trener fra starten av. Trenerveteranen har allerede satt sitt preg på det lyseblå prosjektet, noe som viser tydelig igjen i alt klubben foretar seg.

Mange av spillerne utenfra er erstattet med unge og lokale spillere. Gjennom oppkjøringen har unge spillere som Erik Kringstad, Erik Berland, Endre Osenbroch, Christer Salvesen, Jonas Brune Aune, Artan Memedov, Sander Lønning og Henrik Jensen fått vise seg fram. Det er langt fra utenkelig at flere av dem spiller i første serierunde.

Utfordringen er som spissen Martin Ramsland påpekte til RA etter treningskampen mot Start: De har sterke offensive ferdigheter, men må jobbe med strukturen.

Det har de gjort. Gjennom vinteren har Ulf blitt stadig mer sikre i den defensive strukturen.

Valget om å satse på unge talenter har som konsekvens at det tar lengre tid før et lag presterer jevnt på høyt nivå. For at Sandnes Ulf skal få utbytte av det denne sesongen er det derfor helt avgjørende at nykommeren Fredrik Torsteinbø kommer seg tilbake fra skadeopphold. Han har selv pekt på den lokale forankringen som viktig for klubbvalget, og er en type spiller som Bjarne Berntsen kan stole på som leder i et lag.

Et tydelig retningsvalg ble det også da Anders Hiim fikk ny kontrakt. Det var nok med på å gjøre valget om å la langt mer etablerte Aleksander Stølås forsvinne til Aalesund på utlån enklere. Hiim er på mange måter symbolet på Berntsens prosjekt, og kan bli den neste spilleren de lyseblå tjener penger på.

Det vil i så fall hjelpe godt på klubbøkonomien. Det har vært tøffe tak på Øster Hus Arena de siste årene, og det framsto nærmest som parodisk da den planlagte arenaåpningen mot Viking 13. mars 2020 ble avlyst grunnet koronapandemien. De siste årene har vært utfordrende for de lyseblå.

Med klubbens største sponsor, Njål Østerhus, inn som styreleder i fotballklubben vil sannsynligvis de forretningsmessige aspektene ivaretas på en god måte videre.

Han kommer også inn med et viktig nettverk. Eventuelle ekstraordinære bidrag fra økonomiske støttespillere vil også være det som kan endre forutsetningene for en eventuell lyseblå innblanding i opprykkskampen.

Når sesongen sparkes i gang blir det en utrolig jevn liga, og det er vanskelig å spå hvilke lag som holder seg der oppe. Både Kristiansund og Jerv vil nok rett opp. Fredrikstad er et lag som kan utfordre om direkte opprykk.

Skal Sandnes Ulf gå hele veien må enten laget overprestere, eller så må forutsetningene endres drastisk.

---

Tabelltips OBOS-ligaen

1. Kristiansund

2. Jerv

3. FFK

4. Start

5. Sogndal

6. Ranheim

7. Kongsvinger

8. Bryne

9. Mjøndalen

10. Sandnes Ulf

11. KFUM

12. Moss

13. Skeid

14. Åsane

15. Raufoss

16. Hødd

---