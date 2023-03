Ulf fikk rundjuling i generalprøven

Sandnes — En gjeng som ikke var påskrudd og prestasjoner langt under pari. Trener Bjarne Berntsen hadde heller ingen problemer med å erkjenne følgende etter den siste kampen før alvoret begynner.

– Det er bare å glemme denne kampen, sa han ifølge Sandnesposten.

Ikke på fra start

Veterantreneren fikk se et hjemmelag som ikke var på fra start og EIK tok en tidlig ledelse på et skudd som skiftet retning.

Ingvald Halgunset og Sandnes Ulf svarte riktignok kort tid etter, men så handlet det meste om laget fra nivået under.

– Jeg føler ikke vi møter opp og er klare, det viser jo hele kampen. Hadde det ikke vært for at rekruttlaget vårt spiller i torsdag, så hadde jeg gjort byttene mye tidligere. Men vi hadde bestemt oss på forhånd at de fleste skulle få 90 minutter i begge kampene. I dag henger vi ikke med defensivt og mister ballen for ofte offensivt, sier Berntsen til Sandnesposten.

Faller dypt

Treneren benekter likevel at han er bekymret. Han pekte på at de er godt trente og står ut kampene. Berntsen mener også at de viste mot Start i den nest siste treningskampen at de er et godt lag. Da vant de 2–1.

– Så viste vi i dag hvor langt ned vi faller når vi ikke er på, sier Berntsen til Sandnesposten – samtidig som han roste EIK.

Sandnes Ulf serieåpner hjemme mot Skeid på Østerhus Arena 10. april.

---

FAKTA

Fotball, treningskamp

Sandnes Ulf – EIK 1–4 (1–3)

Østerhus Arena

Mål: 0–1 Magnus Dahlby (8), 1–1 Ingvald Halgunset (10), 1–2 Chris Sleveland (19), 1–3 Chris Sleveland (38), 1–4 Jo Stornes Stålesen (52)

Sandnes Ulf (4-3-3): Sander Åke Lønning – Herman Kleppa, Espen Berger (Alexander Stølås i 17 min.), Kristoffer Hay, Anders Hiim – Christer Salvesen (Gullbrandur Øregaard i 45 min.), Ingvald Halgunset, Daniel Braut – Artan Memedov, Martin Ramsland (Tommy Høiland i 16. min), Endre Osenbroch (Alexander Stølås i 16 min.)

Gule kort: Daniel Braut, Sandnes Ulf. Marius Andersen, EIK

Dommer: Ola Kellerhals

---