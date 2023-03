Senket gamleklubben og hyller de lokale: – De har tatt store steg

Sandnes Ulf slo Start, og «Sørlandets Jesus» Martin Ramsland sto for det første målet til de lyseblå. Spissen var fornøyd med å score.

– Godt å få en scoring igjen, og nå nærmer alvoret seg. Det er på tide å stille inn siktet, sier Ramsland til RA.

Han scoret det første, mens innbytter Jonas Brune Aune sto for det andre målet til Sandnes Ulf. Spissen er dermed i rute til seriestart andre påskedag, og generalprøven mot EIK førstkommende onsdag.

Mot Start var det flere av de unge spillerne som viste seg fram, og det var kanskje det som varmet mest på Øster Hus Arena.

– De har tatt store steg, og jobbet mye med den defensive strukturen i spillet sitt. Vi vet hva de kan skape offensivt, men vi blir mye sterkere når det defensive sitter, sier Ramsland.

Lokale gutter tok ansvar

Trener Bjarne Berntsen er enig i at de unge spillerne har tatt store steg. I lørdagens treningskamp var Erik Kringstad, Christer Salvesen, Endre Osenbroch, Artan Memedov, Jonas Brune Aune, Daniel Braut og Erik Berland i sving for de lyseblå.

Selv om Start fikk én scoring da Alagie Sanyang fikk ballen forbi Ulf-keeper Aslak Falch var det ikke strukturen som førte til at Berntsens menn fikk baklengsmål.

– Det vi slapp til av sjanser er på grunn av feil, ikke strukturen, sier treneren.

Prosjektet til Bjarne Berntsen med satsing på unge spillere begynner for alvor å vise igjen. Stallen har allerede høy andel lokale spillere, og fredag skrev Anders Hiim under på ny kontrakt med klubben.

Anders Hiim signerte ny kontrakt med Sandnes Ulf fredag, og feiret med å spille mot Start lørdag. (Kristoffer Knutsen)

20-åringen har fått mye tillit av Berntsen, og er nå en av de etablerte spillerne på laget. Opprinnelig gikk kontrakten ut sesongen som er i opptakten, men Hiim blir nå Sandnes Ulf-spiller ut 2024.

– Et ekstremt viktig signal at en spiller fra Sandnes som trives i klubben skriver under ny avtale, sier Berntsen.

Med Hiim er det også et salgspotensial.

– Er det interesse får vi noe igjen for ham med kontrakten som er signert. Vi har kontroll et par overgangsvinduer til, sier Ulf-treneren.

Hiim videre

Hiim var selv ikke i tvil om å gå for en forlengelse.

– Jeg synes jeg har fått mange muligheter her. Det er et ungt og spennende lag, og jeg synes prosjektet er spennende, sier han.

I den nest siste oppkjøringskampen hadde han også kapteinsbindet på armen. Det er ingen tvil om at rollen i laget er sentral.

– Rollen min i laget trives jeg med. Det er utrolig gøy å få være kaptein i kamp, sier Hiim.

Anders Hiim hadde kapteinsbindet mot Start. (Kristoffer Knutsen)

Han er sønn av tidligere Viking-spiller Svein Arne Hiim, og kan bekle flere posisjoner. 20-åringen forteller RA at det er venstre back han kommer til å satse på.

– Der føler jeg at jeg kan nå lengst, sier Hiim.

I kampen mot Start manglet Fredrik Torsteinbø og Markus Myre Aanesland. Gullbrandur Øregaard og Matias Belli Moldskred er på landslagsoppdrag for henholdsvis Færøyene U21 og Nicaragua.

KAMPFAKTA

Treningskamp, fotball.

Sandnes Ulf-Start 2–1 (1–0)

Øster Hus Arena, 247 tilskuere.

Mål: 1–0 (33. min.) Martin Ramsland, 2–0 (54. min.) Jonas Brune Aune, 2–1 (63. min.) Alagie Sanyang

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch (Sander Lønning i 14 min.) – Herman Kleppa, Kristoffer Hay (Erik Kringstad i 14 min.), Espen Hammer Berger, Anders Hiim – Ingvald Halgunset, Christer Salvesen (Alexander Stølås i 14 min.), Daniel Braut – Artan Memedov (Jonas Brune Aune i 45 min.), Martin Ramsland (Tommy Høiland i 14 min.), Endre Osenbroch (Erik Berland i 14 min.).

