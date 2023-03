Sandnes Ulf med millionunderskudd

Til Sandnesposten forteller avtroppende styreleder Terje Hopen at underskuddet som skal godkjennes i Sandnes Ulf Toppfotball er på 1,8 millioner kroner.

– Det er aldri kjekt å levere minusresultat. Vi har bommet litt på lønninger. Høyere strømpriser er også en del av forklaringen, sier Terje Hopen til avisen.

Planen er at Njål Østerhus nå skal overta stafettpinnen som leder etter Hopen. Den avtroppende styrelederen er klar på at han vil presisere betydningen av god budsjettstyring til Østerhus.

Klubbens nye daglige leder Øystein Elvestad har også vært klar i talen på at dette er helt essensielt for fortsettelsen.

– Vi må være best på det som er gratis. Det er ingen tvil om at det å styre innenfor budsjett blir en utfordring og meget viktig, sa han til RA da han takket ja til jobben for noen uker siden.

Strammer til

Sandnes Ulf er allerede godt i gang med prosessen med å stramme til. På overgangsvinduet denne vinteren er det ikke mange sprell som har blitt gjort. Flere sentrale spillere er borte og disse er erstattet med unge lokale spillere. Det eneste reelle unntaket er Fredrik Torsteinbø som ble hentet fra Viking.

Dermed er lønnsnivået rundt A-laget allerede blitt tatt vesentlig ned. Dette sammenfaller også med strategien om å skape mer lokal identitet.

Stadionselskapet ikke klart

Sandnes Ulf ble for øvrig skilt ut i tre deler da den nye arenaen sto klar. Ulf er nå delt opp i medlemsklubben, Sandnes Ulf Toppfotball AS og Sandnes Ulf Arena AS.

Det måtte økonomisk støtte til fra kommunen for å hjelpe arenaselskapet Sandnes Ulf Arena AS i fjor. Dette gikk i 2021 med et underskudd på over fire millioner kroner. 2022-tallene er ikke klare. Ifølge Sandnesposten presenteres disse først på generalforsamlingen i juni.

