Duo har signert for Sandnes Ulf

Sandnes — Christer Salvesen og Endre Osenbroch signerte torsdag kontrakter med Bjarne Berntsens mannskap i OBOS-ligaen. Duoen har begge gått gradene i klubben og passer i så måte perfekt til både klubbens og trenerens plan om å skape en lokal identitet. De to har vært en del av klubben svært gode juniorlag, som tapte NM-finalen i fjor, og har gjennom hele vinteren trent med A-laget.

Begge to har signert ut 2024-sesongen med de lyseblå. Det melder klubben på sitt eget nettsted.

– Jeg og Arturo Cleveland hadde nylig en samtale med Christer Salvesen og Endre Osenbroch der vi tilbudte dem en toårskontrakt. Dette er spillere som har vært en del av den sterke 04 årgangen. De var begge sterke bidragsytere til at laget tok seg til semifinalen i NM for to år siden og finalen i fjor, sier Elvestad til Sandnesposten. Avisen omtalte saken først.

– Både Endre og Christer har vist gode holdninger over tid, og har hatt en fin utvikling. De fortjener denne sjansen og vi ser fram til å følge utviklingen deres videre, sier trener Bjarne Berntsen.

Han er godt fornøyd med at klubben nå har over 70 prosent lokale spillere i troppen. 12 er født etter år 2000.

[ Sjekk den enorme økningen i lønn hos Viking over fem år ]