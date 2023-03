Overtok Sandnes Ulf i Tyrkia

Den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Øystein Elvestad har overtatt stafettpinnen etter Tom Rune Espedal som daglig leder hos de lyseblå. Etter Elvestad begynte som kommersiell leder i 2020 har han fått erfaring fra den kommersielle delen av klubbdriften, og nå skal den tidligere Sola-treneren lede hele klubben.

Treningsleiren i Tyrkia ble raskt en reise han bestemte seg for å bli med på.

– Jeg har hatt en rolle i klubben som kommersiell leder, men som daglig leder er det ekstremt viktig å kjenne kollegaene. Det har vært veldig kjekt. Det er en fin gjeng, og folk som vil opp og fram. Jeg har fått et innblikk jeg ikke hadde fått i den tidligere rollen, sier Elvestad til RA.

Noen av tingene han mener å ha fått innblikk i er hvordan spillerne tenker, og lysten til å lykkes sportslig. For nå er det sportslige plutselig enda viktigere for 38-åringen – selv om han alltid har hatt et hjerte for det som skjer på banen.

– Mye spilletid på alle

Det sportslige utbyttet i Tyrkia mener den nye daglige lederen har vært bra. Trener Bjarne Berntsen har tatt med seg flere juniorer til Tyrkia. Erik Berland, Sven Merkesdal, Endre Osenbroch, Christer Salvesen, Mirkan Burgurcu og keeper Tord Flolid har vært med A-laget på tur.

– Her har det vært mye spilletid på alle. De har fått vise seg fram enten de er 17 år eller rutinerte. Motstanderne har variert i nivå, men vi framsto som et lag og så solide ut i alle kampene. Det er kanskje det som har kommet mest ut av oppkjøringen, at vi har formet et lag med stor L, sier Elvestad.

Latviske RFS, Durhoi fra Kirgisistan og ukrainske Pulissya Zhymtomyr har vært Ulfs motstandere i Tyrkia, og alle kampene har endt 1–1.

Inn til den nye sesongen i OBOS-ligaen har Sandnes Ulf i all hovedsak hentet lokale spillere. Erik Kringstad og Henrik Jensen kommer fra henholdsvis Sola og Ganddal, og Fredrik Torsteinbø er tilbake i lyseblått etter noen år i Hammarby (Sverige) og Viking.

Den nye daglige lederen er tydelig på at klubben må utvikle egne A-lagsspillere i årene som kommer. I fotballen er det blitt en viktig bærebjelke for det økonomiske fundamentet til en klubb, noe naboklubben i nord har vist de siste årene.

– Det er viktig at vi kan beholde dem, og gi den tilliten som gjør at de tar neste steg. At det kommer et par proffkontrakter ut av denne turen er jeg sikker på, sier Elvestad.

Ble sjef i Tyrkia

Nå er det også en del av hverdagen hans. Han skal se hele klubben, og håper selv å smitte over det engasjementet han har hatt i stillingen som kommersiell leder.

At overtakelsen av jobben som daglig leder skjedde mens han var i Tyrkia var ikke noe han tenkte særlig mye over.

– Jeg tenkte egentlig lite på det. Følte jeg gikk inn i en boble med en gang jeg takket ja. Nå skal Sandnes Ulf ta neste steg, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å få til det sammen med dyktige folk i og rundt klubben, sier Elvestad.

Selv var han med på eventyret som førte Sandnes Ulf opp til Eliteserien. Da var det mange lokale spillere på laget.

Nå har Bjarne Berntsen satt sammen et mannskap som igjen består av lokale spillere.

– Det har vel aldri vært mer lokale spillere i senere tid, og det må vi holde i uansett hvem som er trener, sier Elvestad.

Berntsen er inne i det siste kontraktsåret som trener for de lyseblå, og har vært nødt å klare seg uten de rutinerte spillerne Tommy Høiland og Fredrik Torsteinbø i Tyrkia.

