Sandnes Ulf testet formen

Sandnes — Sandnes Ulf åpnet treningsåret med testing av den fysiske formen til spillerne. Trener Bjarne Berntsen gikk fornøyd rundt i lokalene til treningsstudioet Movon på Øster Hus Arena og sjekket at spillerne hadde fulgt programmet de fikk før julepausen. Noen har vært nødt å kutte ned av helt naturlige årsaker.

– Det har vært en del sykdom, som alle andre plasser, den siste tiden. Noen har fullført deler av programmet, mens andre har fått gjort alt, sier Berntsen til RA.

Bjarne Berntsen fulgte med på testene til Ulf-spillerne. (Kristoffer Knutsen)

Mange på prøvespill i Sandnes Ulf

Blant spillerne som testet fysikken med Sandnes Ulf var Henrik Jensen (Ganddal), Norbert Marchewka (Madla), Heine Åsen Larsen (EIK på lån fra Viking) og Erik Kringstad (Sola), i tillegg til Christer Salvesen, Endre Osenbroch og Sven Merkesdal fra egen junioravdeling. Prøvespillerne gis muligheten til å vise seg fram den neste tiden for et lag som har mistet det Berntsen beskriver som etablerte spillere.

Fra forrige sesong er kaptein Jostein Ekeland, Torbjørn Lysaker Heggem, Christian Landu Landu og Sander Ringberg borte. Hullene i stallen må fylles, og i kjent stil vil Berntsen først og fremst se lokalt.

– Er noen av prøvespillerne aktuelle til å gå inn på laget?

– Det er ikke fokus nå. Det handler om de er gode nok til å bli tilbudt kontrakt her, sier Berntsen.

Ingvald Halgunset (nummer to fra venstre) viste resten av spillerne hvordan styrkeøvelsene skulle gjøres. (Kristoffer Knutsen)

Torsteinbø

I januar 2022 skrev RA om Sandnes Ulfs interesse for Fredrik Torsteinbø. Berntsen er rask med å slå fast at det fortsatt er aktuelt å hente 31-åringen, som har kontrakt med Viking.

– Det er ingen hemmelighet at han passer inn i vår filosofi, sier Berntsen.

Han tror en avgjørelse ligger nært, dersom det blir en overgang til Sandnes Ulf. Fortsatt er det mange plasser som skal fylles, men det kan like så godt bli med unge lokale spillere.

– Er det bud inne på andre?

– Nei, det er det ikke. Kun Fredrik utenom de som er her på prøvespill. Jeg er komfortabel med det. Prestasjonene på trening i januar og februar vil avgjøre hva som skjer framover. Vi kan godt vente til mars med å eventuelt hente noen. Overgangsvinduet er åpent til 1. april, sier Ulf-treneren.

Berntsen peker også på at det må være riktig spiller for at Sandnes Ulf skal hente noen. Derfor kan han være tålmodig i arbeidet.

Han styrer fortsatt sport sammen med Tom Rune Espedal, som etter sesongen sa opp jobben som daglig leder i klubben.

Sandnes Ulf tar imot Viking til treningskamp på Øster Hus Arena fredag 27. januar. Fram til det blir det både testing og fotballøkter for Berntsens menn.

