Berntsen tester ut flere lokale navn

Heine Åsen Larsen (Viking/EIK i fjor), og Norbert Marchewka (Madla) blir ifølge Sandnesposten begge vise seg fram for OBOS-liga-klubben når treningene starter opp mandag kommende uke.

Kristoffer Forgaard Paulsen (t.v.) prøver å få ballen forbi Heine Åsen Larsen under Vikings treningsleir i USA i fjor. (Matthew Wolfe)

Trener Bjarne Berntsen bekrefter også overfor avisen at Henrik Bjørgen Jensen (Ganddal) og Erik Kringstad (Sola) skal være med. Interessen for å se nærmere på denne duoen ble først omtalt i Aftenbladet.

Erfaring fra Eliteserien

Den mest etablerte av spillerne er definitivt Heine Åsen Larsen (20). Han debuterte for Viking i Eliteserien i siste serierunde i 2021, men var i 2022 utlånt til EIK i 2. divisjon. Kantspilleren fikk ikke fornyet sin avtale med Viking etter denne sesongen og er nå klubbløs. Dette er en spiller Bjarne Berntsen selvsagt kjenner godt til etter sin tid i Viking.

Spissen Norbert Marchewka (19) bidro på sin side sterkt til Madlas opprykk fra 4. divisjon med ni scoringer på 14 seriekamper i fjor.

Berntsen graver også enda lavere ned i divisjonene og inviterer med Henrik Bjørgen Jensen fra Ganddal i 5. divisjon. Den offensive midtbanespilleren har vært en målmaskin for bydelsklubben i Sandnes.

Sola-stopper Erik Kringstad (17) fikk sitt store gjennombrudd i 3. divisjon i år. Også han skal trene med klubben. I dette tilfellet sier Bjarne Berntsen til Sandnesposten at det jobbes med en overgang allerede.– Ting er ikke sikre før de er endelige, men vi jobber med detaljene nå. Håpet er at Erik Kringstad slutter seg til troppen. Han er flink med ballen i føttene og representerer også en duellsterk spiller. Hovedarenaen hans kan bli 3. divisjon, men med alle muligheter til å spille seg til mye spilletid også for A-laget, sier Bjarne Berntsen til Sandnesposten.

At Berntsen ser etter lokale spillere har aldri vært noen hemmelighet. Selv om klubben også kikker utenfor fylket ligger målet om et langt mer lokalt og ungt Sandnes Ulf fast.

[ Viking møtte Salvesen: - Viser interesse at han kom hit ]

Juniorer får sjansen

Fra i fjor er nøkkelfolk som kaptein Jostein Ekeland (Godset), Sander Ringberg og Torbjørn Heggem (Brommapojkarna) borte fra troppen. Det er også rutinerte Christian Landu Landu (Bryne). Ingen av disse er foreløpig erstattet av større profiler fra utsiden og avtroppende daglig leder Tom Rune Espedal sa like før jul til RA at kubben ikke hadde hastverk med å gjøre det heller.

Også fra det gode juniorlaget til Ulf, som kom til NM-finale i fjor, er det åpne dører for å fylle på i A-stallen.

Sandnesposten melder at Endre Osenbroch (midtbane), Christer Salvesen (midtbane) og Sven Merkesdal (stopper og back) skal være med når A-laget starter sine ordinære treninger mandag. Dørene for å kjempe seg til en kontrakt i stallen er åpne.

Sandnes Ulf-spillerne møtes torsdag og fredag denne uken for tester før man går i gang med fotballøkter mandag. Klubben har så langt ikke hentet inn noen forsterkninger fra utsiden. Stallen teller likevel 18 spillere under kontrakt.

[ NFF-lederen aktuell som ny Ulf-sjef ]