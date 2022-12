NFF-lederen aktuell som ny Ulf-sjef

Sandnes — Styreleder Terje Hopen forteller til RA at det jobbes godt med søket, men klubben er på ingen måte veldig nære å lande noe.

– Det blir ingen julepresang, sier han til RA.

Sandnes Ulfs styreleder Terje Hopen (Kristoffer Knutsen)

Han mener likevel at et godt grunnarbeid allerede er gjort.

– Vi har kommet godt i gang med prosessen og har hatt en runde med bemanningsbyrået Q10. Nå står vi med 10–12 kandidater og dette skal nå tas ned til fem. Vi håper å ha en ny person på plass i løpet av januar.

Ikke hastverk

De lyseblå har samtidig ikke hastverk. Avtroppende leder Tom Rune Espedal har oppsigelsestid til april. Selv om han i stor grad har overlatt rattet på alt sportslig til trener Bjarne Berntsen er han fortsatt i full sving. Han har heller ikke noen ny jobb klar.

– Jeg skal bruke julen til å puste ut. Først i januar skal jeg begynne å kikke litt på det, sa Espedal til RA tidligere i uken.

Det gir også styret godt med handlingsrom.

– Vi driver i realiteten bare videre på som før. Tom Rune er med, men Bjarne styrer det sportslige. Vi stresser ikke, sier Terje Hopen – og fortsetter:

– Sesongen starter nesten en måned senere enn i år. Det gir også bedre tid, peker Hopen på.

Han er ikke redd for at overgangen mellom daglige ledere skal bety noe i overgangsmarkedet så lenge han har såpass rutinerte folk i spill. Begge de to har også signalisert at Sandnes Ulf er relativt fornøyde med stallen.

Den teller 18 spillere og klubben ønsker i utgangspunktet også å fortsette utviklingen av unge lokale spillere – selv om det nok vil komme noen mer profilerte spillere inn for å erstatte Jostein Ekeland (Strømsgodset) og Torbjørn Heggem (Brommapojkarna) på et senere tidspunkt. Det er ofte slik at spillere uansett sitter på gjerdet for å se hva Eliteserieklubbene ønsker før OBOS-ligaen blir et mer reelt alternativ.

Elvestad har takket nei

Trener Bjarne Berntsen, som er inne i sitt siste år av kontrakten, har tidligere signalisert at han ikke ønsker noen jobb som daglig leder nå. Samtidig kan det nok også være et alternativ for klubben å finne en midlertidig løsning for å vente på Berntsen – om han finner ut at han likevel ikke ønsker å bli pensjonist etter 2023. Berntsen har en helt unik erfaring og ballast. Han vil også sikre både den røde tråden og sterke økonomistyringen som jobben krever.

I realiteten kan Sandnes Ulf løse den meste internt for de kommende årene om de ønsker. Kommersiell leder Øystein Elvestad ble spurt om han ville være en kandidat til jobben som daglig leder, men han har gitt beskjed til styret om at hans ambisjoner ligger i trenervirket.

– Jeg kan bekrefte at jeg er spurt, men har takket nei til å stå på kandidatlisten. Jeg må stå i det jeg har sagt. Det er trener på fulltid jeg aller helst ønsker å være, sier Elvestad til RA.

Den tidligere Sola-treneren har et bankende hjerte for Ulf etter så mange år som spiller og ansatt i klubben. Han har heller aldri lagt skjul på at drømmen hans er å bli trener for de lyseblå på et tidspunkt.

Løland kan bli aktuell

Etter det RA erfarer skal også et par tidligere Ulf-profiler fortsatt stå på kandidatlisten. Einar Auestad var kommersiell leder i flere år og er nå daglig leder i Nærbø. Han kan muligens bli aktuell for en retur.

Leder Erik Løland i NFF Rogaland har også en lang historie i Sandnes Ulf. Han var utviklingsansvarlig i klubben i flere år, men har nå fått svært god og relevant ledererfaring.

Løland har en sterk stjerne internt i Ulf og RA får bekreftet fra flere kilder rundt klubben at han er en sterk og naturlig kandidat om han vil flytte på seg igjen.

Kretslederen selv ønsker likevel ikke å si noe om saken.

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg konsentrerer meg fullt om å lede NFF Rogaland på best mulig måte, sier Løland.

