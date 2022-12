Ekeland: – Ikke bitterhet eller nag til Viking

Mange regnet med at en Viking-retur fort ville ligge i kortene for midtbanemannen som scoret ti ganger for de lyseblå i år. Slik ble det ikke. Dette sier Ekeland selv til RA om prosessen rundt klubbskiftet:

– Det har pågått over langt tid. Både med Strømsgodset og andre klubber. Egentlig siden HamKam og FK Haugesund kom på banen og ville kjøpe meg i november i fjor. Jeg har hatt dialog med Strømsgodset en stund, men de har også hatt en prosess gående med ny trener. Der ønsket jeg en avklaring og har ventet på det, sier Ekland.

Så dabbet interessen av. Ikke nødvendigvis fra min side, men Viking kom aldri med noe tilbud nå. — Jostein Ekeland

Tidligere denne uken ble Jørgen Isnes presentert som ny sjef i Godset. Han kommer fra KFUM.

– Er det Isnes eller Jostein Flo som har dratt i trådene for å få til denne overgangen?

– I starten Flo. Så kom Isnes inn i bildet. Det har nok i prinsippet vært klart noen uker at han ville havne i Godset. Han godkjente raskt overgangen da han tok over og vi hadde en fin prat, sier Ekeland.

Fem eliteserieklubber på banen

Fem Eliteserieklubber var på banen for å sikre seg Ekeland i løpet av 2022. Foruten interessen fra Viking, Strømsgodset, FKH og HamKam var også en annen klubb fra øst aktive.

– Sarpsborg 08 var også på banen. Der hadde jeg et møte ganske tidlig, men en totalvurdering gjorde at valget falt på Strømsgodset.

Det gledet selvsagt drammenserne.

– Det er svært gledelig at en av OBOS-ligaens beste spillere velger Godset i konkurranse med fem andre eliteserieklubber, sier leder for sport og spillerlogistikk Jostein Flo til klubbens nettsted.

Interessen fra Jåttåvågen forsvant

At det ikke ble noen retur til Viking overrasker kanskje mange. At det ikke ble slik, for spilleren som er vokst opp i klubben, har flere grunner. Muligheten var der også. Ekeland svarte ikke på tilbudet Viking i sommer. Det gjaldt fra 2023 og han ville gjerne se om han kunne spille Ulf opp først. Samtidig innrømmer han at en overgang på direkten i sommer kunne vært interessant om Viking kom til gruppespill i Europa.

Det skjedde ikke og de mørkeblå trakk så tilbudet sitt.

– Jeg føler egentlig jeg har spilt med ganske åpne kort hele tiden. Det var jo snakk om en overgang i sommer og jeg hadde tilbudet. Samtidig lå vi på opprykksplass ed Ulf, mens Viking hadde Europa-kjøret sitt. Så dabbet interessen av. Ikke nødvendigvis fra min side, men de kom aldri med noe tilbud nå, sier Ekeland.

Han understreker samtidig at han ikke er sur på Viking.

– Jeg er ikke skuffet. Nå er jeg fornøyd med valget jeg har tatt. Det er ikke bitterhet eller nag. Jeg tror også jeg har tatt det rette valget.

Han peker også på at han går til en ganske stor klubb.

– Noen har meldt seg av og noen på i prosessen. Det har vært dynamiske greier. Så er Strømsgodset en tradisjonsrik og stor klubb. En av de større i Norge. De har mange supportere og trøkk rundt seg.

Ekeland innrømmer også at utsiktene til spilletid har vært et viktig tema. Det tror han på på Marienlyst.

– Selvsagt er det målet å spille. Jeg hadde ikke signert uten tro på det. Samtidig er dette annerledes enn i Ulf hvor jeg spilte alle kampene. Det er mye større konkurranse.

Å flytte bort fra Stavanger og Sandnes tror han også kan være smart.

– Det er fint å utfordre seg selv litt. Jeg skal bo i Stavanger resten av livet uansett. Et par år utenbys var en del av vurderingen. Det kan være greit å komme litt ut av komfortsonen også, avslutter den første Strømsgodset-spilleren.

