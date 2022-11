Ulf vurderer å splitte jobben i to

Sandnes — Styreleder Terje Hopen forteller til RA at han har visst om avgangen til Tom Rune Espedal en stund.

– Vi snakker jo mye og jeg fikk etter hvert en følelse på at det begynte å bli nok. For rundt en måned siden sa han opp muntlig. Så kom det fort skriftlig etterpå, sier Hopen til RA.

Han forteller at de raskt ble enige om å vente med å gå ut med nyheten til etter at sesongen var ferdig. Med kvalifiseringsspill til Eliteserien, mente de det var viktig å ikke skape storm.

Interne rokeringer mulig

Når veien videre skal stakes ut, er det selvsagt nærliggende å se på hva Sandnes Ulf faktisk har i organisasjonen allerede. Som trener fungerer Bjarne Berntsen (65). Han er også en av Skandinavias fremste fotballadministratorer. Foruten å ha sittet på alle verv i Viking før, har han også vært visepresident i Norges Fotballforbund (NFF) og leder for klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball (NTF). Berntsens avtale som trener løper ut 2023-sesongen.

Kommersiell leder i klubben er Øystein Elvestad. Han har lang fartstid både som tidligere spiller i klubben og speaker. Han er også et av distriktets største trenertalenter og har hatt stor suksess som Sola-trener.

Aleksander Midtsian er utviklingssjef. Han har også stor fotballkompetanse og et langt liv i toppfotballen bak seg. Sandnes Ulf kan nærmest dekke inn de fleste roller bare ved å rokere litt om internt.

– Er det ikke naturlig å se mot disse og vurdere interne omrokeringer?

– Timingen på oppsigelsen til Tom Rune er definitivt bra med organisasjonen som er på plass. Vi kan slappe av med Bjarne Berntsen, Øystein Elvestad og Alexander Midtsian her. Det gjør meg trygg. Klubben er langt mindre sårbare og det gjør at vi er på et godt sted for å finne en ny daglig leder, svarer Hopen.

[ Enge fortsetter i SIF ]

Kan splitte rollen

Han vil ikke inn på navn og vurderinger som kan gjøres, men er mer opptatt av at klubben først må definere rollen i framtiden. Espedal har styrt både sport og butikk.

– Nå må vi se på organiseringen. Vi må finne ut om vi skal ha en daglig leder i dagens form, eller gå for daglig leder og sportssjef. Tom Rune Har hatt en enorm arbeidskapasitet.

Hopen peker uansett på at god økonomistyring må ligge i bunn i fortsettelsen. Han er også ganske sikker på at jobben er svært attraktiv. Derfor forventer han at aktuelle kandidater også vil ta kontakt de neste dagene. Dette kan også bidra i utformingen av hvor klubben skal.

– Så er det viktig å ta debatten nå på om vi skal splitte det i to jobber. Vi har ikke hatt så mye tid på oss, men har startet litt. Så må vi få definert en kravspesifikasjon på rollen og hvilken type vi ønsker oss.

Hopen forteller at Espedal har ganske lang oppsigelsestid i sin avtale. Han har gitt beskjed om at han sitter til en arvtaker er på plass. Samtidig har styret et mål om å være handlekraftige.

– Når du har bestemt deg for noen nytt må vi ha respekt for at Espedal må bruke litt tid for å finne seg en ny jobb. Så tror vi at ikke alle som ringer ham nå nødvendigvis gjør det bare for å gratulere ham med en vel utført jobb her over tid. Det er nok også mange som er interesserte i å knytte ham til sin bedrift. Vi er der at vi ønsker å ha noe på plass før jul – selv om det ikke er avgjørende. Det går også på planlegging av en ny sesong og eierskap til det, avslutter Hopen.

[ Tom Rune Espedal ferdig i Sandnes Ulf ]