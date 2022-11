Tom Rune Espedal ferdig i Sandnes Ulf

Sandnes — Sandnesposten omtalte saken først. Dette sier han selv i en pressemelding fra Sandnes Ulf onsdag morgen.

– Etter nesten 13 år i sjefsstolen så er tiden inne for nye utfordringer, sier Espedal.

Han sier dette om grunnene til at han satt så lenge i en jobb som statistisk sett har langt kortere levetid:

– Jeg er utrolig glad for tiden min i klubben. Jeg ville ikke byttet den mot noe. Jeg har vokst med tilliten, fått jobbet med mange dyktige trenere, medarbeidere og frivillige og jeg har lært utrolig mye. Det er nok mye av grunnen til at jeg har stått i det såpass lenge.

Hylles av styrelederen

Espedal kom først inn på ledelsesnivå i klubben i 2009 som styreleder. Før den tid hadde han tidligere stått i mål for barndomsklubben. Nå har han selv bestemt seg for å sette punktum.

I nesten hele perioden har Terje Hopen vært styreleder.

– Det er vel få, eller ingen, som har betydd så mye for klubben som Tom Rune Espedal, sier styrelederen.

– Jeg så det nok ikke komme, innrømmer Hopen.

Han skjønner likevel hvorfor han nå gir seg.

– Espedal har ofret mye for klubben og lagt ned en utrolig jobb. Han har pustet, drømt og levd et lyseblått liv i mange år. Jeg håper alle er klar over og ser alt han har lagt ned av arbeid for Sandnes Ulf. Ser hvilken kapasitet han har vært, sier Hopen.

Styrelederen mener få har betydd mer for de lyseblå enn Espedal.

– Han har utviklet Sandnes Ulf til å bli en av landets beste og mest attraktive fotballklubber. Han har bygget en organisasjon og et utviklingsmiljø som ikke står tilbake for noen klubber. Samtidig har han stått bak utviklingen og byggingen av Øster Hus Arena. Landets flotteste stadionanlegg.

Må finne en ny sjef

Nå må Sandnes Ulf stake ut en vei videre og finne ut hvem som skal ta over.

– Det sier seg selv at det å erstatte Espedal blir vanskelig. Men han leverer fra seg en veldrevet klubb med alle forutsetninger for å ta neste steg i norsk toppfotball, sier Hopen.

– Det kommer til å bli rart når han ikke sitter i sjefsstolen sin. Han skal uansett være i klubben noen måneder til slik at vi får en god «on-boarding» av ny daglig leder. Styret er allerede i gang med å definere hva vi leter etter i Espedal sin arvtaker og vil lyse ut stillingen så snart som mulig, fortsetter Hopen.

Espedal har vært gjennom mye i løpet av sin tid som klubbsjef. Oppturene har vært mange – både med opprykk og ny arena. Samtidig har det også vært nok av nedturer. De inkludere både nedrykk og pandemien som ødela de fleste mulighetene da den flunkende nye arenaen akkurat sto klar og skulle åpnes mot Viking.

– Oppturene har sånn sett vært flere enn nedturene. Det er fotballens dynamikk og mekanismer. Men jeg må innrømme at da hele landet og verden praktisk talt ble stengt ned to dager før åpningskampen på Øster Hus Arena var det blytungt. Vi hadde jobbet så hardt for dette over mange år. Ingen kunne forutse pandemien, men hva er oddsen på at det skulle skje etter sju år med planlegging og bygging av arenaen, sier Espedal.

Hva som blir neste stans på veien i yrkeslivet er i det blå.

– Jeg vet jammen ikke. Jeg regner med at det finnes spennende jobber og utfordringer i det private næringslivet. Jeg tar med meg god erfaring fra ledelse og lagbygging. Og så er det jo sånn at jeg ikke har jobbet med fotball hele livet. Jeg har tross alt vært lengre i næringslivet, sier Espedal.

