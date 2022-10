Dette sier Berntsen før det skal avgjøres

Sandnes — Foran lørdagens siste serierunde i OBOS-ligaen er status at Sandnes Ulf innehar den siste av kvalifiseringsplassene på 44 poeng. Med seier er Kongsvinger på plassen over innen rekkevidde. De ligger to poeng foran.

Så kan de lyseblå like gjerne dette ut av kvalifiseringsspillet til Eliteserien. Da vil man feile i forhold til målene som ble satt.

Det blir et knalltøft lokaloppgjør. Bryne har, med noen få unntak, vært veldig gode i høst. — Bjarne Berntsen

Like bak halser Ranheim (43 poeng) og Mjøndalen (42 poeng).

Trener Bjarne Berntsen er tydelig på viktigheten av siste runde.

– Dette er kjempeviktig! Playoff gir enda en mulighet til opprykk og det skal ikke undervurderes, sier han til RA.

Mest utgifter i starten

Veteranen, som kom inn i fjor sommer, har som alle andre fått med seg likviditetsproblemene stadionselskapet til Ulf nå har havnet i. Samtidig er det ikke sånn at han kan motivere spillerne i veldig stor grad med at playoff vil være hjelp til selvhjelp på kort sikt.

– Det spiller ikke så mye inn for vi vil bare få bortekamper i starten på kvalifiseringen uansett. Det betyr egentlig bare utgifter. Det er om vi går hele veien, til et avsluttende møte mot et lag fra Eliteserien, at det ligger penger i potten. Vi kan kun bli nummer fem eller seks. Da blir det sånn.

Så vet Berntsen selvsagt at et opprykk vil kunne bety enormt mye økonomisk. Med en bedret TV-avtale kommende år vil det gi flerfoldige millioner i økte inntekter og en helt annen attraktivitet på spillermarkedet.

Nøkkelfolk som Jostein Ekeland, Torbjørn Heggem og Sander Ringberg vil blant annet bli langt enklere å forlenge med. Det er åpenbart.

Første steg for å kunne snakke om det er uansett Bryne. En seier garanterer i det minste en mulighet. Lett blir det likevel ikke.

– Det blir et knalltøft lokaloppgjør. Bryne har, med noen få unntak, vært veldig gode i høst.

Sandnes Ulf går inn i skjebnekampen med en god skadesituasjon. Eneste virkelige minus er at visekaptein og poenggarantist Ingvald Halgunset er ute med fire gule kort.

– Det som gjør denne kampen litt tøffere enn vanlige kamper er likevel at dette er oppgjøret Bryne helst vil vinne av alle i år, sier Berntsen.

– Tror du det også ligger en ekstra motivasjon for et takk for sist til deg i bakgrunnen – etter at du ga deg etter bare noen dager som daglig leder der i fjor?

– Nei. Det tror jeg ikke. De endte med en veldig god løsning med Hans Øyvind Sagen i stedet og det er dessuten lenge siden nå, mener veterantreneren.

Sandnes Ulf og Bryne har i realiteten hatt piler formmessig som har krysset hverandre i år. Ulf føk ut av startblokkene og har slakket av underveis. Bryne tapte de seks første og så har de sett stadig sterkere ut.

– Kamp sju snudde det. Derfra og inn til sommeren har vi tatt poeng i jevne kamper. Vi styrket oss i sommer. Så har relasjonene begynt å sitte, sa trener Kevin Knappen til Brynepoddene denne uken.

Kan lykkes også med tap

Selv om Sandnes Ulf skulle tape i avslutningen kan de også få 6.-plassen på tabellen og kvalifisering. Mjøndalen og Ranheim skal møte henholdsvis Stabæk og Start på bortebane. Stabæk er på grunn av sin enorme målforskjell klare for direkte opprykk i praksis foran siste runde. Start er sikret kvalifisering.

At de ikke har så mye å spille for er Berntsen uenig i.

– Stabæk ønsker garantert å avslutte med stil på hjemmebane, mens det er stor betydning for Start. De kan ta igjen KFUM på 3. plass og får en lettere vei i kvalifiseringen.

Han er veldig klar over realitetene.

– Det ikke urealistisk at det kan gå for oss også med tap, sier Berntsen – som selvsagt helst ser at Ulf gjør jobben selv.

De vil likevel følge godt med på hva som skjer i de andre kampene.

– Vi kommer definitivt til å holde oss oppdatert underveis.

