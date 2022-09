Sandnes Ulf-spilleren driver veldedighet med fotball

Sandnes — Hvem: Markus Myre Aanesland (24)

Hva: Fotballspiller i Sandnes Ulf som driver innsamling av fotballsko til trengende.

– Nå har du fått litt tid i Sandnes Ulf. Hvordan er det å være i klubben?

– Det er en veldig fin klubb med gode folk og nydelige fasiliteter. Vi har en god treningshverdag. Byen er også nydelig, det er mye sol.

– Overraskende med mye sol?

– Ja, det har vært positivt overraskende. Jeg har hørt så mye om regn, men ikke sett noe til det.

– Hva gjorde egentlig at du ville til Sandnes?

– Det var målet mitt om å ta det neste steget. De samtalene jeg hadde med Bjarne (Berntsen, Ulf-trener) var positive, og jeg har tro på opplegget rundt klubben.

– Og med neste steg mener du?

– Eliteserien på sikt. Det virket også som et sted hvor jeg kan utvikle meg og bli en bedre fotballspiller.

– Foreløpig er ikke statistikken veldig god etter din ankomst: To uavgjort og to tap. Hva tenker du om det?

– Det er ikke bra. Forhåpentligvis klarer vi å snu det så fort som mulig, samtidig har vi vært uheldige i kampene vi har spilt. Utenom mot Mjøndalen har vi vært vel så gode.

– Dere er fortsatt i posisjon til å jakte direkte opprykk. Er det realistisk å få til?

– Jeg tror det som er viktig, iallfall for min del, er å ta én kamp om gangen. Vi får telle opp til slutt. Det er realistisk med spillerne og støtteapparatet som er i klubben, men vi får en tøff kamp helt inn til siste slutt for å klare det.

[ Sandnes Ulf gikk på en smell ]

– Er det noen du har blitt ekstra godt kjent med på laget?

– Jeg spilte med Herman Kleppa i Raufoss, og har vært mye med ham. Det er en veldig fin gjeng som er veldig samlet.

– Fått oppleve noe av regionen?

– Nei, jeg har egentlig bare sett meg litt rundt i Sandnes. Herman (Kleppa) har vist meg litt rundt i Stavanger.

– Hva er ambisjonen din som fotballspiller?

– Det er å komme meg på høyest mulig nivå, selv om det er et kjedelig svar. Jeg har store ambisjoner om å komme meg til en høyere liga.

Markus Myre Aanesland lot seg overbevise av Bjarne Berntsen. (Kristoffer Knutsen)

[ Nå kan Hay gripe muligheten: - Vært sinnssykt frustrerende ]

– Gjør du noe utenom fotball?

– Jeg studerer litt, og har en Instagram-side som heter @fotball_for_alle. Jeg og noen kompiser samler inn fotballsko for å dele ut til de som trenger det. Vi vasker og ordner sko for å gi til for eksempel barnehjem og andre som trenger det. Det er dyrt med fotballsko, og ikke lett for alle som trenger det.

– Hva gjorde at dere gikk i gang med det?

– Jeg var i Mexico i vinter, og hadde glemt fotballtøy. Da kjøpte jeg billig tøy der nede, og ga det til noen fattige barn der nede. Gleden i øynene deres var helt utrolig, og da tenkte jeg at mange i Norge ikke har råd til fotballsko. Det ligger sinnssykt mye fine fotballsko i norske garderober og samler støv, men som kan få nytt liv.

– Er dere mange involverte?

– Vi er fire stykker.

– Hvor mange sko har dere sendt ut?

– Vi får inn mye sko, og noe er ikke brukbart. Foreløpig har vi gitt bort 2–300 par med gode fotballsko. Det er sko man kan få en del penger for dersom de selges.

– Noen hobbyer?

– Spiller litt golf og tennis, selv om det ikke har blitt så mye av det her ennå. Ellers liker jeg å være sosial med venner.

[ Kjenner på opprykksfølelsen tross poengtap ]

– Vi går over til noen av de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser en del romaner, men de betyr ikke så mye for meg. For å få perspektiv i livet var «Tatovøren fra Auschwitz».

– Ikke Zlatan-boken altså?

– Nei.

– Hva gjør deg glad?

– Det er å vinne kamper, så nå har jeg vært litt trist.

– Hva er favorittmaten din?

– Taco.

– Hva har du i lefsen?

– Alt mulig! Kjøtt, ost, tomat, agurk, mais og rømme. En fyldig lefse, skal helst overfylles.

– Hva gjør deg sint?

– Tape kamper.

– Vært mye sint i det siste?

– Ja, det har vært hardt.

– Hvem var barndomshelten din?

– Fotballspilleren Kaka.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg godteri og drikker brus.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jeg ville stått alene, kanskje sammen med hunden min. Må jeg ha med noen får det bli Lionel Messi.