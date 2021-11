To fulltreffere fra Hustad – senket gamlesjefen

Erlend Hustad scoret det avgjørende målet for Sandnes Ulf i 2-1-seieren over Ull/Kisa på Jessheim stadion i 1. divisjon i fotball. 24-åringen scoret begge målene for Sandnes Ulf.

Han ble hentet til de lyseblå da Steffen Landro var trener, som han også har spilt for tidligere. Lørdag beseiret han sin læremester.

Sandnes Ulf kjempet seg oppover på tabellen, og ligger nå på 8. plass, kun tre poeng bak Åsane på den nederste kvalikplassen.

Mathias Bringaker (Sandnes Ulf) og Sondre Sørløkk (Ull/Kisa) fikk begge gult kort.

Magnus Nicolai Koløy var dommer.

20. november skal Ull/Kisa møte Aalesund, mens Sandnes Ulf møter KFUM Oslo. (©NTB)

