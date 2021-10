Ulf fikk kun med seg ett poeng

Strømmen har ikke vunnet på 14 kamper.

Erlend Hustad ga Sandnes Ulf ledelsen etter 25 minutters spill. Sandnes Ulf-angriperen står med åtte mål i år. Strømmen utlignet til 1-1 da Tega George satte ballen i mål sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Delte poengene

Sandnes Ulf tok føringen på nytt da Horenus Tadesse satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, men Sander Birkeland utlignet da han satte inn 2-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Ny runde - nye muligheter

Strømmens Pål Steffen Andresen fikk gult kort.

Ajdin Medic var dommer i kampen. 263 tilskuere hadde tatt turen.

20. oktober er det ny kamp for Strømmen. Da møter de Fredrikstad. Sandnes Ulf skal måle krefter med Åsane samme dag. Det blir en viktig kamp for de lyseblå, som er tre poeng over nedrykkskvalifisering.

