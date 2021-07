Han er nok egentlig førstevalget

Det er en dårlig bevart hemmelighet at Bjarne Berntsens navn er hett hos gjengen som nå skal erstatte Steffen Landro. Flørten med den tidligere Viking-treneren startet allerede før jul. Samtalene om en rolle var mange, men de kulminerte aldri i noe annet enn at Berntsen stilte seg tilgjengelig som en samtalepartner – eller for å tre inn i et ubetalt verv i klubben.

At det ikke ble mer var det nok flere grunner til. Kanskje en viss frykt for å bli overkjørt hos daglig leder Tom Rune Espedal og hovedtrener Steffen Landro spilte inn? Berntsen får du med hud og hår. Han har tilstedeværelse.

Siden den gang har Berntsen blitt presentert som ny daglig leder i Bryne. Det er en jobb han i utgangspunktet skal starte offisielt i ganske snart.

At veteranen nok kunne tenke seg trenerjobben i Sandnes Ulf tror jeg ikke er usannsynlig. Det er gangavstand fra hans nye hjem til en helt ny stadion – og en klubb i et stort vekstområde. Jobben som hovedtrener i Sandnes Ulf er nok helt på høyde med mange av klubbene i Eliteserien attraktivitetsmessig. Det selv om laget ligger i bunn på nivå to. Dessuten lurker det krefter med penger i bakrommet på den nye arenaen.

Berntsen selv har også tidligere uttalt at han kunne tenke seg å jobbe i Sandnes Ulf en gang. Klubben fra hans hjemby er den eneste av de tre lokale toppklubbene han ikke har vært involvert i før.

For en helhetstenkende type som Berntsen vil nok også Sandnes Ulf trigge. Bryne har bare en liten håndfull ansatte og må i stor grad profesjonaliseres og bygges fra grunnen igjen. Det er naturlig etter mange år i 2. divisjon. Det er ikke noen stor butikk å styre foreløpig.

Hos Sandnes Ulf ligger alt til rette. Det handler bare om å sette rett team sammen og ta de rette valgene. Omgivelsene er mye mer like de Berntsen kom fra i Viking.

Problemet er at timingen er grusom. Muligheten var der i vinter, men da satt Steffen Landro trygt.

Figgjos store sønn er en mann med enorm integritet og stor pliktfølelse. En mann av den gamle skolen. En avtale er en avtale. Et håndtrykk betyr noe i hans bok. Har han sagt ja til Bryne så har han sagt ja. Å hoppe av en avtale vil nok sitte enormt langt inne. Det tror jeg det gjør også selv om han skulle sitte på en form for klausul om å kunne gå om en god trenerjobb skulle dukke opp.

At han juridisk sett kan hoppe av Bryne-jobben er det likevel liten tvil om. Det vil ikke være første gang noen ombestemmer seg før man skal starte i ny jobb. Det finnes også noe som heter prøvetid i arbeidsmiljøloven. Det er relativt problemfritt for en arbeidstaker å komme seg ut av en arbeidsavtale via denne. Oppsigelsestiden er 14 dager.

Dette handler om etikk og moral. Jeg tror fort det store spørsmålet vil bli om Berntsen er så lysten på Sandnes Ulf at han er villig til å gå på akkord med seg selv. Kan det være et litt lettere valg å ta før det som nok er hans aller siste jobb før pensjonisttilværelsen? Hvor mye vil det spille inn på ettermælet og ryktet hans?

Dersom Sandnes Ulf og Berntsen ikke blir en realitet – noe styret til Ulf må forberede seg på – er likevel alternativene flere.

Den enkle løsningen er å kjøpe seg tid ved å gi sjansen til assistentene Bojan Zajic og Arturo Cleveland.

I kategorien arbeidsledige topptreneren finner vi også tunge navn som Kåre Ingebrigtsen og Svein Maalen.

Arne Sandstø i Jerv er også et meget godt navn blant dem som har jobb.

Aftenbladet omtalte tidligere i uken at tidligere Viking-spiller Ross Jenkins har tatt kontakt.

Jeg vil også tro at en mann som engelske John Pemberton (56) fort kan være på kandidatlisten. Det ville vært et litt annerledes valg med andre impulser. Norgesvennen, som har hatt sønnen i Sola og har kontakter i Sandnes Ulf-miljøet, har tidligere spilt både i Leeds, Sheffield United og Crystal Palace. Enda viktigere er det at han har en topp trenerutdannelse og har vært assistenttrener og ledet akademier i klubber som Nottingham Forest og Bristol City. Han kan utvikling. Sist var han manager i Chesterfield.

Mer lokalt er det nærliggende å tro at klubbens egen kommersielle leder Øystein Elvestad hadde takket ja på flekken. Han har hatt suksess både i Lura og Sola og kjenner veldig godt til klubbens DNA.

Vidars Bjørnar Holmvik er også en mann med fortid i Sandnes Ulf og ambisjoner. Så er spørsmålet også om Asle Andersen igjen kan være en kandidat – og om sårene mellom ham og Tom Rune Espedal er leget.

Det som er sikkert er at de lyseblå nå står foran en brytningstid. Nå har de rotet lenge nok og de må finne ut nøyaktig i hvilken retning de vil.

Denne gangen må de treffe. Hvis ikke blir fort 2. divisjon et tema.’

