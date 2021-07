Nye valg må tas i Sandnes Ulf

Sandnes — Da Sandnes Ulf offentliggjorde avgjørelsen om å avslutte arbeidsforholdet med hovedtrener Steffen Landro onsdag formiddag var det ingen bombe som smalt, på noen som helst måte.

Klubben har hatt en blytung start på sesongen, med ti poeng på elleve kamper. 16. plass i OBOS-ligaen er ikke et sted å være for en ambisiøs klubb med Norges flotteste stadion. Noe måtte skje, og i realiteten var det to alternativer: Sparke Steffen Landro eller gi ham ny kontrakt. Valget ble tatt, og Steffen Landro ble arbeidsledig.

Denne gangen er situasjonen en annen i klubben. — Kristoffer Knutsen

Etterpåklokskap kan ikke svare på hva som var rett å gjøre for ledelsen i Sandnes Ulf, men hvem skal lede laget etter interimstreneren Bojan Zajic? Han var selv Landros assistent, skal han da videreføre strilens ideer?

Skal Sandnes Ulf videreføre det de har hentet 19 spillere til det siste halvannet året må en trener med en lignende fotballfilosofi som Landro inn. Det er lett å peke på at det er fotballspillere, som lett kan snu om til forskjellige stiler og formasjoner. I den virkelige verden er det noe helt annet, bare se på Viking.

Landro har ikke alene vært ansvarlig for det som skjer, men treneren er ofte den enkleste å peke på. I tillegg til å finne ny hovedtrener må styret og ledelsen nå gå i seg selv. Har det vært riktig strategi? Hva burde blitt gjort annerledes?

Det er en smule spesielt at treneren går, mens resten av trenerteamet blir værende.

Tidspunktet for avslutningen kan få mange til å stusse, kun to kamper før sommerpausen. Kampene mot HamKam og Bryne er topp mot bunn. Da kan det være greit å kjøpe seg tid til å finne ny trener.

Flere av spillerne har vært helt ærlige da de kom til klubben. De ble solgt inn på Landros prosjekt. Hvordan skal disse spillerne dras med videre?

Sandnes Ulf har vært tålmodige med trenere, og fire stykker på over ti år er sterkt for en klubb som har gått opp til Eliteserien og ned igjen til OBOS-ligaen. Denne gangen er situasjonen en annen i klubben.

Øster Hus Arena, en sterke satsing på det kommersielle i klubben og offensive støttepartnere bidrar til et større press.

Nå må klubben finne en trener som passer til å utvikle det laget som er. Den jobben er ikke enkel.

Hvem blir neste trener, Sandnes Ulf?

