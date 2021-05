Nå gjelder det, Sandnes Ulf

Sandnes — Sandnes Ulf får en tøff start på sesongen, med forrige sesongs eliteserielag Start på besøk. Steffen Landros menn går rett ut i én av mange tøffe styrkeprøver. Vi tipper Ulf vil bite fra seg tidlig, og dermed får den selvtilliten som behøves for å sikre en andreplass i OBOS-ligaen.

Treneren var tydelig da han ble ansatt. År to med de lyseblå skulle han rett opp til Eliteserien. Vi velger å tro ham på dette.

Det er noen faktorer som taler for suksess på Øster Hus Arena. Forsvarslinjen er sterkt oppgradert fra forrige sesong, med Jørgen Olsen Øveraas og Torbjørn Lysaker Heggem. Sistnevnte kan raskt bli OBOS-ligaens beste forsvarsspiller. I treningskampene har han vist seg fra sin beste side, og generalprøven mot Bryne var et tydelig bevis på at han ikke kommer til å tape mange dueller. Han var rett og slett strålende.

Offensivt har Sandnes Ulf både hentet inn sårt tiltrengte scoringer, i Erlend Hustad og Mathias Bringaker, samtidig som Jostein Ekeland og Maxwell Effiom omsider er klare for å spille fotball igjen.

Salget av fjorårets store profil, Bryne-gutten Magnus Retsius Grødem, setter dype spor hos mange av dem som følger Sandnes Ulf. Ingen er uerstattelige i idrett, ei heller Rets. En langt viktigere faktor er skadesituasjonen, som per nå ser lysere ut enn på samme tid i fjor.

Med bredden Landro har å velge mellom i angrep har han mulighet å komponere en firer, bestående av to spisser og to indreløpere, som er tilpasset motstanderen. Skal Sandnes Ulf ut og styre kampen, eller spille mer kompakt, kan det være vidt forskjellige oppstillinger. Den valgfriheten får han også på vingback, hvor Sander Ringberg og Fredrik Mani Pålerud har henholdsvis offensive og defensive kvaliteter med seg. Valgene på vingbackene vil avgjøre om formasjonen defineres som 3-5-2 eller 5-3-2. Landro har en taktisk fordel med kombinasjonen av et system hvor han kan styre eller forsvare, og hans lange trenererfaring i OBOS-ligaen. Disse forhåndskunnskapene vil han bruke til å luke vekk bortetapene, som det var nok av i 2020.

Helt bakerst er det også en fordel for Sandnes Ulf, som nå åpner sesongen med keeper Aslak Falch.

Selv om kvaliteten på papiret tilsier opprykksplass er det langt fra avgjort. Lars Arne Nilsen styrer Aalesund, og vi tror han klarer å få tangotrøyene med seg opp. Start er sultne og vil tilbake, men framstår svekket. Selvtillitsknekken som nedrykk fører med seg kan også slå negativt ut for sørlendingene. Ranheim tror vi må spille kvalik, og plasserer seg foran Start.

Øster Hus Arena ligger og lengter etter sin åpningsfest. Sandnes-folket har ennå ikke hatt muligheten til å slippe inn med mer enn 600 tilskuere. Når det åpnes for mer tilskuere vil nok flere enn pressen og vinnerne av loddtrekningen få oppleve byens nye storstue. Det kan bidra til å forsterke Ulfs hjemmestatistikk ytterligere.

OBOS-ligaen kommer til å by på underholdning også denne sesongen. Vi tror det blir jubel i Sandnes.

RAs tabelltips

1. Aalesund

2. Sandnes Ulf

3. Ranheim

4. Start

5. HamKam

6. Sogndal

7. Åsane

8. Fredrikstad

9. Jerv

10. Ullensaker/Kisa

11. KFUM

12. Bryne

13. Stjørdals-Blink

14. Raufoss

15. Strømmen

16. Grorud

