Puljene i lokalfotballen er klare: Blir mange lokaloppgjør

Mandag kom inndelingen, som i år inneholder fire lag som har rykket opp fra 5. divisjon og ett lag fra 3. divisjon, som ble Eiger.

Tradisjonelt er det avdelinger for nord og sør, men for å få det hele til å gå opp må det alltid gjøres noen justeringer. Leder for kamp og konkurranse i NFF Rogaland, Lars Fisketjøn, skriver at er en «forbasket vanskelig kabal» hver høst. Det er noen de har dårlig samvittighet for.

– Frøyland, Rosseland og Varhaug som alle var oppe i nordpuljen så sent som i 2022. Det var helt umulig å unngå at noen lag som spilte i nord i 2022, også måtte opp i år. Dessverre ble det da de tre som trakk det uheldigste loddet av hensyn til «totalen» som det heter så fint, skriver han – og fortsetter:

– Stavanger (SIF) som eneste Stavanger-lag havnet i en avdeling med lag fra Jæren og Nordfylket, har fått det desidert dårligste avdelingsoppsettet for 2024 av samtlige lag. Det er fryktelig kjedelig, men vi ser ingen andre løsninger som ikke rammer et annet lag i like stor grad. Igjen er det hensynet til «totalen» som blir tyngstveiende her, og SIF har ikke vært nordover siden 2021.

---

FAKTA

Avdeling 1: Egersund 2, Eiger (nedrykk fra 3. divisjon), Forus og Gausel, Ganddal (nyopprykket), Hana, Hinna, Randaberg, Sandved, Vardeneset, Vaulen (nyopprykket), Vidar 2 og Ålgård.

Avdeling 2: Avaldsnes (nyopprykket), Bryne 2, Frøyland, Kopervik, Kåsen, Nord, Rosseland, Stavanger, Torvastad, Vard Haugesund 2, Varhaug og Åkra.

---

Lokaloppgjør

Fisketjøn er tydelig på at de prøver å skape flest mulig lokaloppgjør, i tillegg til å ivareta det sportslige med likest mulig forutsetninger. Det inkluderer elementer som hvor mange rekruttlag avdelingene har, og hvor mange opp- og nedrykkslag som plasseres her og der.

For nyopprykkede Vaulen blir det seriekamper mot naboene Hinna og Forus og Gausel. Sandnes-lagene Hana, Sandved og Ganddal får dueller mot hverandre i Riskas fravær.

De tidligere toppklubbene Randaberg og Ålgård blir også i den lokale puljen.

Likt antall i 3. divisjon

Oppover i divisjonssystemet har Viking 2 rykket opp fra 3. divisjon til PostNord-ligaen. Derfra har Egersunds IK (EIK) tatt steget opp til OBOS-ligaen etter en ellevill opprykkskamp på Jørpeland.

Sola og FK Haugesund 2 rykket opp til 3. divisjon fra denne sesongens 4.-divisjonsavdelinger. Med Sola oppe i 3. divisjon opprettholdes antall lag fra Nord-Jæren på nivå fire.