Luften ute av Brodd – Viking 2 vant igjen

De grønne fra Midjord hang lenge med i opprykkskampen, men har ikke klart å holde følge etter ferien. Samtidig som luken opp har økt virker luften å gå stadig mer ut av Brodd.

Lørdag spilte laget 0–0 hjemme mot Stord. Det var tredje oppgjør på rappen uten scoringer fra Brodd. I de to foregående kampene har det blitt 3-0-tap borte for Bjarg og 0–0 hjemme mot Frøya.

Med det resultatet ligger Ali Kilincs menn på 5. plass på tabellen på 38 poeng. Det er hele 13 poeng opp til serieleder Viking 2.

Viking-reservene dundrer for øvrig videre mot opprykk etter 5-2-seier hjemme mot Frøya lørdag.

Thomas Pereiras unge lag tok ledelsen allerede etter ti minutter ved Jesper Fiksdal. Frøya utlignet kort tid etter, men to raske mål fra Morgan Marvik etter 31 og 35 minutter avgjorde langt på vei.

Da Felix Taraldset satte 4–1 etter 39 minutter var det liten tvil.

Thomas Eiriksson satte inn 5–1 etter 85 minutter, før Frøya reduserte til 5–2 like før slutt.

Keeper Magnus Rugland Ree var eneste spiller på banen fra den faste A-stallen hos Viking – som ikke ser ut for å ha stort behov for særlig mange av de rutinerte spillerne for å sikre seg opprykk.

Etter at Vidar rotet bort to poeng mot Madla torsdag er det nå en luke på sju poeng ned til rødtrøyene med seks kamper igjen å spille. Selv med sterke Bjarg på menyen, og et innbyrdesmøte med Vidar i nest siste serierunde, skal det nok nå mye til for at det ikke blir 2. divisjon på Viking-reservene i 2024.

