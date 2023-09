40 år siden lokalfotballens mest elleville historie startet

Stavanger — Historien om Ledaal FK er ikke helt som historien om de fleste andre fotballklubber. Det var galskap på et nesten uhørt nivå, men også skyhøy stå på-vilje. En grandios hype, jappetid i Stavanger og et særegent persongalleri.

Levetiden ble relativt kort. Likevel sitter historiene og tiden støpt fast i minnet hos mange. Ikke minst gjengen som til helgen skal markere 40-åringen som ble stiftet 1. august 1983.

Ledaal dundret gjennom sin første sesong. Faksimile RA 20. september 1984. (Espen Iversen)

Primus motor for galskapsklubben var ikke helt ukjente Arvid Løkke. Han og Arild Ree var med som stiftere. Løkke, som senere ble svært godt kjent som en slags sponsor- og salgskonge i Stavanger-idretten, var spillende trener og formann.

Gjengen, hvor noen kom over fra KFUM, ville starte fotballklubb med blanke ark. Det var ikke bare rett fram i 1983. De måtte gå noen runder med Odd Svensen i fotballkretsen for å bevise at de faktisk hadde på plass det som krevdes for å kunne starte opp i 8. divisjon til 1984-sesongen.

Sponsorkronene satt løst

Spillere ble rekruttert fra langt høyere nivå og sponsorkronene satt løst i en tid hvor de ofte gjorde det. Samtidig ble det også skaffet penger ved dugnadsarbeid. Driftigheten var skyhøy. Her skulle man ha de beste treningsutstyret og de kuleste treningsleirene. Det skulle ikke stå på opplegget.

Ledaal fikk Kiellandsmyrå som hjemmebane, men banen ved motorveiens påkjørsel retning Sandnes var på ingen måte forenelig med ambisjoner og vyer. Det endte med at de spilte kampene der og hadde siste av det som ofte var fire ukentlige treninger på den lille grusbanen.

Ut over det foregikk øktene på velstelt gress. Nærmere bestemt i Kongens egen bakhage. Bokstavelig talt faktisk. Hans Majestets Stavanger-bolig passet utmerket til formålet. Lagbildet av Ledaal fra Ledaal sier egentlig det meste om hvor de følte seg hjemme.

– Det er egentlig helt ufattelig at vi fikk lov til å trene der, sier Arvid Løkke og Arild Ree til RA – og gapskratter.

Ledaal FK trente i Kongens bakhage. De måtte jo ha gras under knottene. (Ledaal FK)

Suksessen lot ikke vente på seg. Det ble mye snakk og skriverier om all galskapen på direkten. Hjemmekampene var svært godt besøkt for dette nivået å være. Ledaal FK ble en greie i Stavanger.

– Klubbhuset var mer eller mindre Alexander pub, forteller duoen.

Sponsorbilene var ikke helt fullfinansierte, men leien var relativt lav. — Arvid Løkke

De ble litt konger på byen i denne perioden. Folk viste hvem Ledaal-spillerne var for å si det slik.

– Det hang kjendiser fra lysekronene i Alexander pub og sang på klubbsangen vår, sier en lattermild Løkke.

Biler i 6. divisjon

Allerede den gangen visste Løkke å trekke i tråder. Han var innkjøpssjef i Amoco og styrte nok noen ekstra sponsorkroner til eget lag. Samtidig benekter han at det var noe Arvid Løkke-show.

– Jeg var sentral, men vi hadde et styre og ivrige folk med.

– Vi sto på og solgte til og med lodd på Handelslaget, sier Ree.

Sportslig lot ikke suksessen vente på seg. Opprykkene kom seilende.

– Klarer ikke å huske om det var to eller tre på rappen, men det gikk fort oppover, forteller Løkke.

Sponsorbiler i 6. divisjon var ikke hverdagskost. Selv ikke under jappetiden. (Ledaal FK)

På veien måtte selvsagt ting legges til rette. I 1985/1986 fikk spillerne sponsorbiler!

– De var ikke fullstendig fullfinansierte, men leien var relativt lav, sier Løkke.

På veien hadde gjengen det gøy. Det var det Ledaal handlet om. Borteturene var fest.

– Vi gledet oss i hel til de turene, forteller Ree.

Noe ganger gikk det galt. Som da noen fikk den gode ideen om å kjøle ned «murere» med pils ved å senke dem i havet knyttet til plastposer mot bildekkene ved ferjekaien. Etter kamp var det dessverre lite pils å hente. Kun knust glass og salt havvann.

Det sto samtidig ikke på kreativitet og vilje. Det var alltid en vill jakt på nye og bedre spillere med CV. Før en avgjørende seriekamp beviste de også hvor driftige de var. Kiellandsmyrå sto under vann etter et kraftig uvær, men Løkke var sikker på seier. Her skulle det spilles kamp.

– Vi endte med å binde en pall i kjetting bak den nye bilen til en av de involverte og kjørte rundt på banen fra 11.00 lørdag til 04.00 om morgenen søndag. For å lage kanaler i grusen for å drenere vannet. Kampen ble spilt søndagen og vi vant, erindrer Løkke.

Etter hvert toppet det seg med 5. divisjon. Ambisjonene og viljen til å satse mer kolliderte for mange. Løkke trakk seg ut og i 1988 var det slutt for klubben. Når gjengen samles for å feire 40 år siden oppstarten til helgen er det likevel de gode minnene som skal fram.

– En hektisk, kjekk og givende periode på fire-fem år. Kanskje den beste tiden i livet, sier Løkke.

