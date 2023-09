Nå har Viking bestemt seg om 2-laget

Stavanger — Det er ikke bare Vikings A-lag som flyr om dagen med delt serieledelse i Eliteserien. Viking 2 leder 3. divisjon avdeling 3 foran Vidar med fem poeng etter helgens kamper. Det er åtte kamper og 24 poeng igjen å spille om. 2. divisjon i 2024 blinker klart. Veien til det framstår nå som relativt godt ryddet.

Tidlig i sesongen var ordlyden fra de mørkeblå litt mer avventende i forhold til om de ønsket å trykke på for å gå opp med reservene.

Sportssjef Erik Nevland uttalte i slutten av april at klubben ikke hadde noe konkret mål om opprykk, men pekte samtidig på at Stavanger behøver et lag i 2. divisjon for å kunne drive best mulig spillerutvikling.

Han utfordret samtidig de andre lokale klubbene til å rigge seg for det – samtidig som han pekte på at det naturligvis vil være vanskelig for Viking å stabilisere et lag i 2. divisjon med såpass mange unge spillere.

Nå går de for opprykk

Selv om målene og forutsetningen ikke nødvendigvis har endret seg for 2-laget er Nevland nå tydelig på at de på ingen måte vil legge seg i kamper for å unngå noe opprykk. Her skal de kjøres på.

Styreleder Rune Bertelsen fortalte også nylig at han ønsket at klubben kjørte på for et opprykk. Han snakket også varmt om hvor viktig det er med et godt akademi selv om klubben nå bruker færre lokale på A-laget. Han ser på egenproduksjon av spillere som viktigere enn noensinne.

– En slags forsikring mot dårlige tider for Viking, sa han til RA i slutten av forrige måned.

Når vi tenker utlån er det likevel først og fremst spillernes utvikling vi kommer til å ta mest hensyn til. — Erik Nevland

Derfor ønsker styret også mulighet for å drive utvikling på høyest mulig nivå.

– Når vi ligger så godt an som nå vil det være dumt å ikke gå for et opprykk. Vi vil gjøre hva vi kan for å klare det nå. Så får vi se om det går eller ei, sier Erik Nevland til RA.

Sportssjef Erik Nevland i Viking. (Espen Iversen)

Trener Thomas Pereira pekte nylig på at de unge talentene hadde veldig godt av å lære seg å leve i en situasjon hvor de trykker for et opprykk og blir jaget av alle andre.

– Det er noe de kan ta med seg videre i karrieren, sa han til RA etter seieren over Brodd.

Spiller inn på utlån

Skal Viking 2 gå opp kreves samtidig at laget har godt nok lag. Det endrer seg som kjent fra kamp til kamp med et B-lag. Selv om klubben kanskje har den beste stallen noensinne, og en benk det lukter svidd av, det er begrensninger på hvor mange voksne spillere fra A-troppen som kan benyttes til enhver tid. Stortalenter som Edvin Austbø, Sondre Auklend og Magnus Rugland Ree kan samtidig fortsatt lånes ut via særregelen for utlån av spillere fra 22 år og ned. Fristen for dette går ut 11. september.

Sandnes Ulfs daglige leder Øystein Elvestad gikk før helgen ut i RA og ønsket Edvin Austbø velkommen til å spille ut året i lyseblått i OBOS-ligaen dersom Viking kunne avse ham. Erik Nevland fikk med seg utspillet.

– Vi får se, men har ikke begynt å diskutere rundt utlån av disse spillerne helt ennå, sier sportssjefen.

Det ordinære overgangsvinduet er nylig stengt og klubben har planer om å vurdere flere utlån fortløpende.

– Det er flere klubber som vil låne disse spillerne. Det er hyggelig at Sandnes Ulf er lystne, men vi får se, sier Nevland.

– Kan planene om å gå opp med 2-laget spille inn her?

– Ja. Dette kan være en del av vurderingen. Når vi tenker utlån er det likevel først og fremst spillernes utvikling vi kommer til å ta mest hensyn til.

