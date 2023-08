Madla forsterker med stopperbeist

Stavanger — De kongeblå ligger på en utsatt plass på tabellen og har dessuten mistet sju spillere til studier i USA i sommer. Selv om de har fylt på noe, og har spillere tilbake fra skader, var det behov for litt til.

Torsdag signerte den 194 centimeter høye stopperen Richard Bing for klubben. Murbrekkeren har en fortid i Nordstrand.

– Han er både god fysisk og god med ball med et mål om å ta det neste steget. Han kommer senest fra spill i Nordstrand IF, men pådro seg en skade i fjorårssesongen. I år har han fått med seg litt av oppkjøringen, men ble skadet igjen og har vært ute siden. Han har imponert oss på den korte tiden han har vist seg fram i Madla. Nå går han inn i troppen som et lite wildcard. Vi må bli enda bedre kjent på feltet, men dette er en spiller som kommer inn for å utfordre om en plass på laget, sier trener Jakob Storhaug.

[ Derfor liker han Vidars sjanser i høst - sjekk alle overgangene i 3. divisjon før høstsesongen ]