Land og strand for å følge Brodd

I strålende sol har de faste supporterne Torill Thomassen, Gunnar Thomassen og Sissel Asbjørnsen tatt turen til Midjord for å se Brodd jakte tre nye poeng mot Djerv 1919. Kampen endte med en komfortabel 3–0 seier til Brodd i finværet.

Torill, Gunnar og Sissel følger laget i deres hjerter. En fellesnevner for alle tre er at de har hatt unger i klubben. Selv om det snart er 40 år siden de spilte er ikke entusiasmen rundt Brodd borte av den grunn. Med sanger som runger ut over anlegget til og med før avspark er det ikke vanskelig å høre hvem som har ankommet arenaen. Dette er ikke første gang trioen stiller på kamp. Ansiktene deres er kjent for både spillere, støtteapparat og samtlige både i og rundt klubben.

Så sent som forrige helg var de med på spillerbussen da de dro til Bergen for å se Brodd spille mot Fyllingsdalen.

– De pleier å ringe og si ifra når det plass på spillerbussen opp, så da er det bare å kaste seg rundt og slenge seg med, sier Torill til RA.

Vi blir ofte fortalt at de hører oss før vi kommer. — Sissel Asbjørnsen

Sissel Asbjørnsen og Torill Thomassen engasjerer seg sterkt. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Brodd-supportere bedt om å dempe seg

På kampen mot Fyllingsdalen fikk de beskjed om å dempe seg. Dette brydde ikke de hardbarkede supporterne seg nevneverdig om.

– Vi blir ofte fortalt at de hører oss før vi kommer, ler Sissel.

Slik var også lydnivået gjennom lørdagens kamp mot Djerv 1919. Deres egen Brodd-sang, med hyllest til trener Ali Kilinc, ble sunget jevnt og trutt gjennom de 90 minuttene med festfotball som ble spilt på Midjord.

Flere RA snakket med i løpet av kampen beskriver at det som skjer i og rundt laget fra Storhaug er helt spesielt. Det gjelder ikke bare A-laget men hele klubben helt ned til barnefotballen. Med gratis inngang til kampene og kiosk som selger det man måtte trenge er forholdene gode for en liten folkefest på kampdag.

Kampens tomålsscorer Marius Wigemyr Hagen er mektig imponert over de trofaste supporterne på tribunen, som følger dem både hjemme og borte. Han drar fram superlativer.

– Det er som å ha én ekstra spiller når de drar i gang. Det er helt ellevilt, sier den målfarlige vingen.

Marius Wigemyr Hagen scoret to mål for Brodd. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

[ Fotballfenomenet på Midjord ]

Brodd to poeng bak Vidar

Med målene i toppoppgjøret står Mandal-gutten med fem scoringer så langt denne sesongen. Det gjør ham til toppscorer hos grønntrøyene. Selv satser han på at det skal komme enda flere målpoeng framover.

– Som ving bør jeg jo sette noen kasser, så flere bør det bli framover, sier Wigemyr Hagen.

Det var ikke mye å utsette på Brodds kamp. De ledet 2–0 til pause og fikk punktert kampen med 3–0 tidlig i andre omgang. Etter å ha styrt store deler av kampen er Brodd-trener Ali Kilinc fornøyd med hvordan laget presterer, og beskriver første omgang som årsbeste, samtidig som at de viste profesjonalitet i andre omgang.

– Den første omgangen vil jeg si var årsbeste, vi slapp ikke Djerv til for mange sjanser og kontrollerte inn seieren i andre omgang, sier Kilinc.

Brodd-trener Ali Kilinc. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Etter lørdagens kamp er Brodd kun to poeng bak Vidar som leder tabellen. Liban Ali Abdi som scoret begge målene borte mot Fyllingsdalen måtte stå over kampen mot Djerv 1919 grunnet for mange gule kort.

[ Vidar kom tilbake og forblir på toppen ]

[ Kommentar: Den naturlige kapteinen ]