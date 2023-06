Fra cupgull til 3. divisjon: – Kontraster

Staal-spiss Even Østensen sendte Staal i ledelsen på Midjord, men på overtid satte Brodds Arvin Gergerechi utligningen til 1–1 etter et nydelig forarbeid av Erik Arnebrott. Dermed var både Østensen og Arnebrott sentrale for hvert sitt lag, men duoen som var med på å vinne cupgull med Viking er ikke helt som alle andre fotballspillere som finner en vei videre i karrieren.

Mens Staal-spissen dro tilbake for vanlig jobb var omstendighetene annerledes for Arnebrott. Han var egentlig et sterkt keepertalent som var på vei til å kjempe seg inn i toppfotballen gjennom Viking. Da koronapandemien begynte å herje var det over. Han valgte å gi seg, og har tidligere snakket ut om den tunge tiden som talent på vei mot toppen.

Nå er fotballgleden tilbake for 24-åringen.

Han var en dyktig keeper, men viser seg som en god spiss også. — Even Østensen

Først var han med Drammens BK fra 2021-sesongen. Høsten 2022 gjorde han comeback i Stavanger for SIF. Før denne sesongen gjorde han overgang til Brodd – og der får han smake på et langt høyere nivå enn han har vært med på som utespiller.

At det er som spiss er for en grunn.

– Det er at jeg er glad i oppmerksomhet. Da er det keeper eller spiss som gjelder, selv om jeg sikkert kunne vært en god midtstopper med høyden min, sier Arnebrott til RA.

Det sto ikke på bluss og røyk i lokaloppgjøret i 3. divisjon. (Kristoffer Knutsen)

Arnebrott: – Kontraster

Den 197 centimeter lange 24-åringen framstår reflektert når RA konfronterer ham med at han og motstanderens spiss Østensen vant NM-gull sammen for tre og et halvt år siden.

– Det er kontraster. For bare tre år siden var jeg ett av Norges største keepertalenter, og nå er jeg spiss. Det er vanskelig å spille seg inn på et såpass godt lag som Brodd, sier Arnebrott.

Erik Arnebrott vil gjerne spille mer på Brodds A-lag. (Kristoffer Knutsen)

For det har ennå ikke blitt startplass hos Brodd for spissen. Han har fått seks innhopp for A-laget, blant annet i cupen mot Vidar. Selv om det ble nærmest som en superreserve – som Ole Gunnar Solskjær i Manchester United på 1990-tallet – mot Staal har spissen høyere ambisjoner.

Han vil ikke si seg fornøyd med å være med i 3. divisjon. Med et naturlig ønske om oppmerksomhet vil han selvsagt også spille mest mulig.

– Jeg vil selvfølgelig starte, men forstår Ali (Kilinc, Brodd-trener) godt. Jeg vil ikke reise Rogaland rundt for å sitte på benken og spille ti minutter her og der, sier Arnebrott – med en klar ambisjon om å rive seg til en plass på laget.

Motstandernes Even Østensen beskriver Arnebrott som en god kompis, og gleder seg over å se ham trives på banen.

– Han var en dyktig keeper, men viser seg som en god spiss også, sier Østensen.

Even Østensen mener at målformen ikke er på plass for tiden, men sto for Staals mål på Midjord. (Kristoffer Knutsen)

Utestengt Brodd-trener

De ble begge sentrale i lørdagens kamp, selv om Østensen mener han burde hatt flere mål enn det ene han scoret på. Kampen måtte Brodd-trener Ali Kilinc se fra tribunen.

Han var nemlig utestengt etter rødt kort da det kokte over i cupkampen mot Vidar 25. mai.

– Jeg fikk bedre vinkel fra tribunen, men fikk ikke påvirket spillet slik jeg liker å gjøre. Vi har forberedt oss helt vanlig gjennom treningsuken, og jeg har en flink assistenttrener (Sindre Haarberg) som tok seg av kampgjennomføringen, sier Kilinc.

Brodd-trener Ali Kilinc måtte følge kampen fra tribunen. (Kristoffer Knutsen)

– Ali er het på siden, så jeg forstår at det tippet over mot Vidar, sier Arnebrott.

