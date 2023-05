Ny folkefest venter Viking: – Skal bite fra oss

Vidar er godt i gang med sesongen i 3. divisjon, og går inn i cupkampen mot de mørkeblå som Stavangers nest beste lag med bedre målforskjell enn Brodd – som de sendte ut i første runde av cupen. En viktig grunn til at Vidar har kapret 15 poeng på sju kamper i serien er toppscorer Mats Gramstad.

27-åringen fra Hana har bøttet inn mål denne sesongen. På sju seriekamper har han ni scoringer. Det gjør at han er toppscorer i 3. divisjon avdeling 3 sammen med Stords Roger Ekeland.

Det som gjør statistikken til Gramstad enda mer spesiell er at åtte av målene har blitt scoret på hjemmebane.

– Du har to mål i gjennomsnitt på hjemmekampene. Fortsetter det mot Viking også?

– Jeg håper det, men scorer jeg ett er jeg fornøyd med det også. Det viktigste er at vi holder stengt bakover, sier Gramstad til RA.

Vidar-trener Gaute Johannessen er ikke i tvil om at spissen blir viktig for et Vidar-lag som ønsker å bite fra seg mot byens storebror.

– Han er en X-faktor, sier treneren med en fortid som Viking-spiller.

Gaute Johannesen tror det blir stort for Vidar-spillerne å møte Viking. (Kristoffer Knutsen)

Det skal ikke være noe press. Resultatet kommer av seg selv ut fra det som skjer. — Gaute Johannessen

Vidar-sjefen: – Ikke noe press

Forberedelsene til cupkampen går i det vanlige for 27-årige Gramstad. Ved siden av spill for Vidar er han daglig leder i hillevågsklubben Jarl. Dermed er det fotball fra morgen til kveld for spissen.

Johannessens hverdag er ikke veldig ulik sånn sett. Han er daglig leder i Vidar og står for mange av de vanlige klubboppgavene i tillegg til å være hovedtrener.

Etter de administrative fotballjobbene samles de på ettermiddager og kvelder med resten av laget for å trene. Det er også slik forberedelsene til cupkampen mot Viking foregår. Rødtrøyene på Lassa har hatt økter både tirsdag og onsdag etter at de slo Eiger 3–0 mandag. Naturligvis med to mål fra Gramstad.

Omstillingen pågår for fullt til cupkampen. Johannessen gjør ikke så mye annerledes med forberedelsene enn det de pleier å gjøre.

– Det er vanlige forberedelser, og har handlet om å få mandagens kamp ut av kroppen. Vi har vår måte å spille på, men er nødt å tilpasse oss motstanderen i denne kampen. Det blir en litt annen tilnærming for oss, sier Vidar-treneren – og legger til:

– Det skal ikke være noe press. Resultatet kommer av seg selv ut fra det som skjer.

[ Viktig dersom Viking skal være et topplag ]

Får Viking – sjelden vare i lokalfotballen

Johannessen, som selv ble seriemester med Viking som spiller i 1991, trekker fram at det er en stor opplevelse for spillerne å møte de mørkeblå. Det har nemlig skjedd en endring de siste årene. Tidligere møtte Viking flere lokale lag i oppkjøringen. Nå spiller lagene i Eliteserien færre treningskamper mot lokale lag, og betydningen av treningskampene er betraktelig høyere enn før. Et godt eksempel på det er Vikings oppkjøring i år. Hele tre ganger dro de ut av Norge for treningsleirer med tilhørende kamper.

Da er en kamp mot Viking nærmest utopi for spillerne i lokalfotballen.

– Derfor er det ekstra kjekt å få møte dem i cupen, sier Johannessen.

Toppscorer Gramstad møter også Viking for første gang, selv om han tidligere har spilt i PostNord-ligaen for Egersund (EIK). På CV-en har han Sandnes Ulf, Bryne og Start. De mørkeblå har manglet fram til nå.

– Det blir først og fremst veldig kjekt og kult. Det er ikke mange som har spilt mot førstelaget deres, og vi skal bite fra oss, sier spissen.

Vidar-spissen Mats Gramstad gleder seg til å møte Viking i cupen. (Kristoffer Knutsen)

[ Sendte Vidar til himmels og sikret Viking-møte ]

Kan Vidar detonere cupbomben?

Vidar møter Viking 2 i 3. divisjon, som etter sju kamper er serieleder med fire poeng mer enn Vidar (tredjeplass). Der er ofte A-lagsspillere med på kamptrening, men kontrastene er store fra det til å møte A-laget.

I Jåttåvågen må det likevel tenkes på disponeringer ettersom de er midt i en hard uke. Mandag spilte de mørkeblå borte mot Bodø/Glimt i det som ble et 5-1-tap. Allerede søndag kommer Molde til SR-Bank Arena.

Det er derfor usikkert hvilket lag Viking stiller med til cupkampen.

– Kan dere detonere en cupbombe?

– Jeg tror ikke vi skal gå for hardt ut med det, men det er mulig. Da må vi ha dagen, og de bør være litt avskrudd.

Folkefesten på Lassa betyr mye for Vidar. Ifølge Yr.no er det meldt 14 grader og sol når kampen starter, og alt av inntekter er ren bonus for klubben.

De har nemlig budsjettert med to runder i cupen, men da kun inntektene fra Norges Fotballforbund.

– Vi har ikke budsjettert med kiosk og billetter. Så det er ekstra kjekt for oss, alt er egentlig bare et pluss, sier Johannessen – som naturligvis også har kontroll på det økonomiske i klubben.

Klubben tar 100 kroner i inngang for voksne og 50 kroner for barn. Alle under 18 år i Vidar-tøy kommer gratis inn på Lassa.

[ Utrolig uke for Adam (27) ]

[ Dette er sponsorpengene i lokalfotballen ]

---

FAKTA

Fotballklubben Vidar

Stiftet 18. april 1906.

Har tilholdssted på Lassa.

Skiftet til røde drakter i 1971, og har deretter spilt med samme fargen.

Var Stavangers beste fotballag i 1987.

Har oppfostret flere toppspillere, deriblant tidligere landslagskaptein Brede Hangeland.

---