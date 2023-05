Utrolig uke for Adam (27)

Mange har nok med studier, noen jobber ved siden av og andre har nok med å engasjere seg i ett idrettslag. Sånn er absolutt ikke livet til Adam Dahl Assad.

27-åringen fra Forus holder seg aktiv med trenerjobb i Forus og Gausel, spiller for Brodd i 3. divisjon og lærerstudier på Universitetet i Stavanger.

Denne uken er alt samlet opp i det som fra utsiden kan framstå som et enormt kaos. Onsdag møtte Forus og Gausels A-lag Viking til første runde i cupen. En kamp de fleste trenere i lokalfotballen ville tatt noen dager fri fra jobb for å planlegge. Torsdag starter han dagen med eksamen, før han på kvelden spiller lokaloppgjør mot byrivalen Vidar for Brodd.

– Det blir tullet litt i de forskjellige garderobene at jeg kan ta konteeksamen denne gangen, sier Dahl Assad til RA.

[ Jubilerer med cupfest mot Viking: - Noe av sjarmen ]

Universitetet i Stavanger, Knudamyrå og Midjord

Uansett gir det ham to muligheter til å komme seg videre til andre runde i cupen.

– Det er ganske kult. Jeg vil jo videre, det hadde vært helt ideelt, sier midtbanespilleren og treneren.

Når det gjelder trenerjobben er det ikke kun A-laget han har innbakt i deltidsjobben. 27-åringen er også med på FFO-ordningen og har et ansvar som spillerutvikler. Det går mange timer på Knudamyrå, og på Midjord.

Det er få ledige timer på ukeplanen til Adam Dahl Assad. (Kristoffer Knutsen)

Treninger skal gjennomføres både med og uten fløyte. Med all tid som går til lærerutdannelsen forteller midtbanespilleren og treneren at det ikke er så mye mer tid igjen til å finne på ting.

– Føler du alle de forskjellige oppgavene ødelegger forberedelsene dine denne uken?

– Nei, jeg er flink til å planlegge. Det blir sånn at jeg bruker morgenene til å nullstille meg slik at jeg er klar til det som venter for dagen, sier Dahl Assad.

[ Vidar vant hett derby: - Mer enn tre poeng ]

Brodd-Vidar

Etter eksamen i motorikk torsdag morgen går tankene naturligvis over til Brodd-Vidar på Midjord. Som spiller er han veldig fornøyd med oppsettet.

– Ganske kjekt å møte et 3.-divisjonslag i første runde. Da er sjansene gode for å gå videre, og vi får høyere sjanse nå enn da vi møtte Sandnes Ulf og Bryne de foregående sesongene, sier 27-åringen.

Forrige oppgjør mellom byrivalene endte med 2-0-seier for Vidar. Det er med på å bygge opp til kampen for grønntrøyene. Lagene har seg imellom konkurrert om å være byens nummer to-lag bak Viking de siste årene. Historisk har det vært rødtrøyene fra Lassa, men de to siste sesongene har Brodd tatt den plasseringen i hierarkiet.

Dahl Assad lover et revansjlystent Brodd på Midjord torsdag kveld.

– Vi kommer til å være giret, sier han.

Cupkampen har avspark torsdag klokken 18.00.

[ Navn i nyhetene: Adam Dahl Assad ]

[ Dette er sponsorpengene i lokalfotballen ]

---

ADAM DAHL ASSAD

Alder: 27

Klubb: Brodd

Tidligere klubber: FGI og Hinna.

Jobber 50 prosent i FGI som A-lagstrener, spillerutvikler og FFO-ansatt.

Spiller for Brodds A-lag i 3. divisjon.

Lærerstudent på UiS.

---